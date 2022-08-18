banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı

Vestel Ekspres sayısı 104’e ulaştı

Vestel’in fiziki alışveriş ile dijital deneyimi bir arada sunduğu küçük metrekareli mağaza konsepti Vestel Ekspres, İstanbul Zekeriyaköy’de yeni şubesini açtı.

Ekonomi 18.08.2022, 11:14
Vestel Ekspres sayısı 104’e ulaştı

Vestel’in fiziki alışveriş ile dijital deneyimi bir arada sunduğu küçük metrekareli mağaza konsepti Vestel Ekspres, İstanbul Zekeriyaköy’de yeni şubesini açtı.

Türkiye’nin öncü teknoloji markalarından Vestel, online alışveriş deneyimini fiziksel perakende ile buluşturduğu Vestel Ekspres konsepti ile yeni şubesini İstanbul Zekeriyaköy’de açtı. Zekeriyaköy’de açılan mağaza ile Türkiye genelindeki Vestel Ekspres sayısı ise 104’e ulaştı.

Yapılan şirket açıklamasına göre tüm ürün gruplarının teşhir edildiği küçük metrekareli Vestel Ekspres mağazalarında müşteriler satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor. Söz konusu mağazalarda, müşteriye istediği ürünü anında bulma ve hızlı karşılaştırma imkanı tanınıyor. Ayrıca müşteriler aynı gün teslimat ve montaj hizmetine ulaşıyor.

Yorumlar (0)
28°
açık