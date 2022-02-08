Vestel, Avrupa Patent Belgesi’ne alan Türk şirketi listesinde ilk sırada

Vestel, 2021 yılında en fazla Avrupa Patent Belgesi alan Türk şirketi olduğunu açıkladı.

Vestel, 2021 yılında Avrupa Patent Ofisinden Avrupa Patent Belgesi (EP) alan Türk şirketleri arasında ilk sırada yer aldığını duyurdu. Şirket açıklamasına göre, yıl içinde en çok Avrupa Patent (EP) belgesi alan Türk şirketi olan Vestel, geniş patent portföyü ile küresel ticaretteki rekabet gücüne önemli bir katkı sağlayacak. 2017 yılında da Avrupa Patent Ofisi’ne yaptığı patent başvurularıyla o dönem en çok patent başvurusu yapan ilk 50 şirket arasına girmişti.

Şirketlerinin Türkiye’de en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerin başında geldiğine dikkat çeken Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Teknoloji büyük bir hızla ilerliyor. Gelişmeleri yakından takip etmek, çok hızlı ve doğru aksiyon almak, Ar-Ge yatırımlarını artırmak önem taşıyor. Ar-Ge, şirketimizin yol göstericisi. Dünyanın farklı bölgelerinde uluslararası standartların ötesinde çalışan bin 500 kişilik bir Ar-Ge ekibimiz var. Bu ekiplerimizin başarısı ödüllerle tescillendiği gibi, ihracat şampiyonluğumuzun da temelini oluşturuyor. 23 yıldır sektörümüzün ihracat şampiyonu olmamız rastlantı değil. İhracatımızın önemli bir bölümünü oluşturan Avrupa’daki rekabet gücümüzü, Ar-Ge’ye dayalı teknoloji üretimimizden alıyoruz. Yeni dönemde de Avrupa ve ABD’deki gelişmeleri yakından izleyerek, güçlü bir patent portföyü oluşturmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre, teknoloji sektöründeki patentler arasında önemli bir yere sahip SEP’ler (Standarda Esas Patenler) teknoloji standartlarında tüm endüstri tarafından kullanılması zorunlu olan patentlerden. Şirket, görüntü sıkıştırma teknolojisi ile ilgili dünyada en itibarlı ve geniş katılımlı lisans programlarından biri olan Mpeg LA ‘in lisans programında Standarda Esas Patent (SEP)’i ile patent sahibi olarak yer alan tek Türk şirketi. Şirketin görüntü sıkıştırma teknolojisinde Standarda Esas Patent (SEP) olarak tescillenmiş başka patentleri de bulunuyor.