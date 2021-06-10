Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda ATO’nun projeleri ilgi gördü

Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye Verimlilik Vakfı’nın bu yıl "İleri teknolojiler" temasıyla gerçekleştirdiği "3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda stant açtı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, açılış töreninin ardından ATO standına geçerek Ankara Ticaret Odası’nın verimliliği temel alan yaklaşımlarla hayata geçirdiği proje ve çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Fuarın ilk gününde ATO standını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, ATO Meclis üyeleri ile çok sayıda ziyaretçi gezdi.

ATO’nun tüm faaliyetlerini verimliliği esas alarak gerçekleştirdiğini belirten Baran, “Ankara Ticaret Odamızda organ üyelerimizin e-imza kullanımı, ATO Mobil uygulaması ve ticaret sicili dokümanlarının dijitalleştirilmesiyle elektronik hizmetlerimizi artırarak verimli çalışmayı temel alıyoruz” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın 160 bin üyesi ve 67 Meslek Komitesi ile turizmden sağlığa, tarımdan enerjiye çok geniş bir alanda çalışma yürüttüğünü kaydeden Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak yaptığımız çalışmalarda her zaman verimliliği esas alıyor, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek üyelerimizin, başkentimizin ve ülkemizin verimliliğine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Verimlilik artışı, sürdürülebilir büyümenin başka bir ifadeyle kalıcı refah artışının en temel kaynağıdır” diye konuştu.

“Fuarlar ticaret hayatının önemli bir parçası”

Baran, Türkiye’deki dev teknoloji firmaları ile yeni başlayan start-up firmalarını buluşturan fuarın farkındalık oluşturarak ülkenin teknolojik kapasitesini gösterme açısından önemli olduğunu kaydetti. Baran, “Verimliliği teşvik eden ve gelişmesi için mesai harcayan Türkiye Verimlilik Vakfı’nın düzenlediği bu fuarı çok kıymetli buluyorum. Fuarda yer alan ’start-up’ sokağı genç girişimcilerimizin emeklerini göstermesi için büyük bir imkan yaratıyor. Üreten, çalışan, hem kendini hem memleketi geliştiren bu zihinlerin ürünlerine yakından tanık olmak için herkesin bu fuarı ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Salgın sürecinde fuar ve organizasyonların fiziki ortamda yapılamadığını ancak kademeli normalleşme ile Başkent’te bu tür etkinliklerin başladığını kaydeden Baran, fuarların ticaret hayatının çok önemli bir parçası olduğunu söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’ndaki V-Talks Experiences programına da katılarak, “Geleceğin İletişim Modelleri” oturumu moderatörü Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer ile konuşmacılar RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix Direktörü Pelin Mavili, Tivibu Direktörü Muhammed Ziyad Varol ile Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir’e plaketlerini Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü ile birlikte takdim etti.

Sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım, sağlık sektörlerindeki teknolojileri kapsayan aralarında dünya sıralamalarında ilk 100 içinde yer alan teknoloji üreten ve kullanan 123 firma ve 38 start-up’ın katıldığı fuarda Ankara Ticaret Odası standında verimliliği temel alarak gerçekleştirilen proje ve çalışmalar ile “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” ve “Ankara Marka Buluşmaları” gibi uluslararası etkinlikler hakkında bilgi veriliyor. ATO’nun Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’ndaki standı 12 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.