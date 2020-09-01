VERİ YOĞUNLUĞU ARTIYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “Veri yoğunluğu artıyor” dedi.
|
Çin’de açıklanan PMI imalat endeksi yaklaşık olarak son 10 yılın en iyimser performansını ortaya koyarken günün devamında ise Euro Bölgesi ve ABD’de açıklanacak rakamları takip edeceğiz. Ancak her iki bölgeden de gelecek PMI verilerinin nihai nitelikte olması nedeniyle bugün ISM imalat endeksinin daha fazla yatırımcı ilgisi çekeceğini düşünüyoruz. Ortalama piyasa beklentisi önceki ay 54,0 olan ISM imalat endeksinin sınırlı bir toparlanma ile 54,2 seviyesine yükseleceği yönünde. Endekste özellikle yeni siparişler kaleminin ortaya koyacağı performansın ise çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada yeni siparişlerin 53,5 seviyesinden 61,50 seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca istihdam kalemi ise Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları öncesinde daha net bir fikir oluşmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla, önceki ay 44,3 olan istihdam kaleminin seyri de yakından takip edilecektir.
Kaynak: Bloomberg
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul güç kaybediyor. Fed’in faiz oranlarında uzun bir süre daha değişiklik yapmayarak destekleyici para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentiler küresel borsaların son günlerde güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlarken Borsa İstanbul’da ise anlamlı bir iyileşme göze çarpmıyor. Hatta endeks yukarı yönlü eğilimin devam etmesi için önemli bir destek olarak gördüğümüz 1100 seviyesinin de altına inerek 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1087 seviyesinin altını test etmeye başladı. Bu bölgenin altında kalınması durumunda kısa vadede aşağı yönlü risklerin artabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Kaynak: Matriks
EUR/USD 1,19’un üzerinde güç topluyor. EUR/USD’de yukarı yönlü eğilim sürerken teknik göstergeler ise yükselişi teyit etmeyen bir tablo ortaya koymaya devam ediyor. Bu görünümün değişmesi için öncelikle paritenin 1,19’un üzerinde kalıcı olması ve 1,20’yi kıracak gücü bulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada 1,20’nin aşılamadığı yukarı yönlü denemelerin satış ile karşılanma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bugün ise özellikle ABD’den gelecek ISM verilerinin ortaya koyacağı tablo parite üzerinde belirleyici olacaktır.
TL’de bant hareketi geçerliliğini koruyor. Son bir haftada dolar karşısında belirgin şekilde güç kazanan gelişmekte olan ülke para birimleri yeni haftaya ise çok daha durgun bir zeminde başladı. Güney Afrika Randı öncülüğünde ağırlıklı olarak değer kayıpları öne çıkarken USD/TL’nin de 7,32’ye doğru yaptığı denemelerden sonuç alamadığını gördük. Bu kapsamda 7,30-7,40 bandı yeni haftada da geçerli kalmaya devam ediyor. Bandın herhangi bir yöne doğru kırılması o yöne doğru daha kuvvetli bir eğilim oluşmasını tetikleyebilir. TCMB’nin repo ihalelerinde ise faizlerin son bir haftadır gerilemesi dikkat çekiyor. Bir hafta önce %11,41 olan faiz dün %10,15 seviyesine kadar indi. Öte yandan Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %9,9 oranında daraldı. Öncü göstergeler ise bu kaybın önemli bir kısmının üçüncü çeyrekte geri alınacağına işaret ediyor. Buna karşın finansal koşullardaki sıkılaşmayı da düşünürsek yıl sonunda büyüme rakamının tatmin edici bir sonuca işaret etmesini beklemiyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altında yukarı yönlü denemeler sınırlı kalıyor. Fed’in para politikasında değişikliğe giderek, enflasyonun %2’yi aşmasına para politikasında sıkılaştırma ile cevap vermeyecek olması dolar üzerinde baskı yaratmaya devam ederken değerli metallerin ise güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Ancak altının ons fiyatındaki yükselişlerin henüz görünümü anlamlı şekilde değiştirdiğini düşünmüyoruz. Öyle ki, yukarı yönlü denemeler henüz 1976 doların üzerinde kapanış getirmezken ons altın alçalan tepeler yaparak hareket etmeyi sürdürüyor. Dolayısıyla Fed kararları önemli bir potansiyel yaratmış olsa da ons altın henüz bu potansiyeli tam olarak fiyatlara yansıtabilmiş değil. Bu noktada sırasıyla 1976 ve 2000 doların üzerinde kapanışlar aramaya devam edeceğiz.
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25