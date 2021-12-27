banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü
Novak’tan 91 gün sonra gol
Novak’tan 91 gün sonra gol
İrfan Can Kahveci ıslıklandı!
İrfan Can Kahveci ıslıklandı!

Veri bilimi ve güvenliği uzmanı ihtiyacı arttı

- Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Demir:- "Verinin hem çoğalması hem de çok hareketli olması, yepyeni sorunlar ve uygulama alanları doğurdu. Bugün veri bilimi ve veri güvenliği alanlarında yeni iş gücü ihtiyacı bulunmaktadır"

Ekonomi 27.12.2021, 09:05
Veri bilimi ve güvenliği uzmanı ihtiyacı arttı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Demir, son yıllarda hem veri bilimi hem de veri güvenliğiyle ilgili uzman ihtiyacının arttığını bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Demir, son birkaç 10 yılda veriyle ilgili iki büyük devrim yaşandığını belirterek, veriyi elde etme ve saklama için gerekli teknolojinin ilerlemesiyle yeni verinin yaratılış hızının çok arttığını kaydetti.

Statista'nın verdiği bilgiye göre, 2020'de 64.2 zettabyte veri yaratıldığını aktaran Demir, "1 zettabyte 1 trilyon gigabyte'a eş değer bir veri birimi. Oysa bu değer, 2010'da sadece 2 zettabyte'tı. Yani müthiş bir veri denizi içindeyiz. Verinin hareketliliği de de arttı. Daha önceki dönemlerde merkezi kurumlarda sıkıca tutulan veri internet üzerinde rahatça akmaya başladı. Dünya Bankası'nın 2020 verilerine göre, 2020 yılında 3 zettabyte veri transfer edildi. Başka bir deyişle dünya üzerindeki her insan ayda 32 gigabyte'lık veri transfer etti." ifadelerini kullandı.

Demir, verinin hem çoğalması hem de çok hareketli olmasının yepyeni sorunlar ve uygulama alanları doğurduğunu belirterek, "Elde edilen verinin saklanması, organizasyonu, anlamlandırılması ve yorumlanmasının yanı sıra bu verilerin bütünlüklerini koruyarak gizli kalması bunların başında geliyor. Bu iki alanın birincisi veri bilimi, ikincisi de veri güvenliğinin önemini artırdı. Bu nedenle son yıllarda hem veri bilimi hem de veri güvenliği ile ilgili uzman ihtiyacını artırmıştır. Bugün her iki alanda da yeni iş gücü ihtiyacı bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Büyük veri teknolojisi ve algoritmalarının önemi artacak"

Siber güvenliğin, veri güvenliğinin bir alt kolu olarak düşünülebileceğini aktaran Demir, siber güvenliğin başlıca ilgi alanının verinin dolaşımda açık iken, karşılaştığı güvenlik problemlerini çözmek olduğunu vurguladı.

Demir, internet üzerinden gerçekleşen suçların ve saldırıların her geçen yıl arttığı düşünüldüğünde, siber güvenliğin önemli bir çalışma alanı olmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Siber güvenlik üzerinde çalışanların mesleki tecrübeleri onların daha kolay iş değiştirebilecekleri ve yüksek maaşlar kazanabilecekleri bir alan oluşturuyor. 2025'te, 2020'de yaratılan verinin 3 katına çıkacağı tahmin edilmekte. Bu geri çevrilemez bir süreçtir. İlerideki veri bilimi uzmanları sadece veri yorumlamanın değil, verinin ulaştığı büyük ölçeklerde verimli uygulamalar yapmanın yollarını arayacaktır. Bu da ister istemez büyük veri teknolojisi ve algoritmalarının önemini artıracaktır.

Veri bilimi interdisipliner bir alan. Bu konuda çalışanların istatistik, endüstri mühendisliği ve bilgisayar bilimlerinin kesiştiği noktalarda çalıştığını söyleyebiliriz. Veri güvenliği ise bilgisayar mühendisliği ve kriptoloji nedeniyle matematiğin ortak kümesidir. Bu konularda eğitimin lisans ve yüksek lisans seviyesinde daha da olgunlaşacağını önümüzdeki senelerde göreceğiz."

#veri bilimi #Yeditepe Üniversitesi #Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Demir
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8