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Veri analizi ve danışmanlık firması LexisNexis Türkiye pazarına girdi

Merkezi ABD'de bulunan dünyanın önde gelen veri analizi ve danışmanlık firmalarından LexisNexis, Türkiye'de faaliyet göstermek amacıyla İstanbul merkezli bir hukuk bürosu ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Ekonomi 03.11.2021, 12:58
Veri analizi ve danışmanlık firması LexisNexis Türkiye pazarına girdi

İSTANBUL (AA) - İmza törenine LexisNexis Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Benjamin Filaferro, Avukat Levent Lezgin Kılınç, LexisNexis'in Orta Doğu bölgesindeki stratejik ortakları Al-Yaquout & Al-Fouzan Legal Group'un Yönetici Ortağı Khalifah Al Yaqout ve Al Sulaiti Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Mubarak Al Sulaiti katıldı.

Hukuk ekosistemi ile daha yakın iş birlikleri kurarak kendi bünyesindeki son teknolojileri ve içerikleri kullanıma sunacak olan LexisNexis, bünyesinde bulunan uluslararası hukuk yayınlarını ve bu alandaki dijital çözümleri Türkiye'de daha hızlı, kolay ve etkili yöntemlerle sunmayı planlıyor. LexisNexis, söz konusu iş birliği ile Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapmayı ve kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

"Türkiye, çok büyük bir potansiyele sahip"

Türkiye pazarına girişlerine ilişkin değerlendirmede bulunan LexisNexis Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Filaferro, "10 yıldır Dubai'deki ofisimizle Orta Doğu bölgesine hizmet vermekteydik. Bugün burada, Türkiye'de çalışmaya başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye, hızla büyüyen bir ülke ve çok büyük bir potansiyele sahip. LexisNexis, 200 yıldır tüm dünya genelinde yasal uygulamalara dair hizmetini en iyi teknoloji ve içeriklerle sunuyor. Böylece hukukun üstünlüğünü de daha ileriye taşımış oluyor." diye konuştu.

Filaferro, stratejik hedefleriyle Türkiye'de olmaktan çok memnun olduklarını aktararak, "Hem hukuk sektöründe çalışanlar hem hukuk öğrencileri hem de idari kurumlar nezdinde hukukun üstünlüğü çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm sektörü desteklemek adına birçok yeni projeyi de başlatacağız." dedi.

"LexisNexis'in ülkemizdeki hukuki hizmetlere yeni bir boyut kazandıracağı açık"

Avukat Levent Lezgin Kılınç da özellikle Amerika'da, Avrupa'da ve Körfez ülkelerinde son derece aktif çalışmakta olan LexisNexis'in, sadece özel sektör ile değil, devlet kurumları ile yaptığı iş birlikleri ile de son derece iyi bir itibara sahip hale geldiğini söyledi.

Kılınç, "LexisNexis'in Türkiye'de planladığı çalışmalar ile ülkemizdeki hukuki hizmetlere yeni bir boyut kazandıracağı açıktır. Tüm meslektaşlarım adına şimdiden LexisNexis'in ülkemize sağlayacağı hukuki gelişim ve destekler için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, yasal ve düzenleyici ticari bilgi ile analizlerin küresel sağlayıcısı olarak hizmet veren LexisNexis, şirketlerin pazarlarını daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Şirket, projelerinde makine öğrenimi, doğal dil işleme, görselleştirme ve yapay zekayı kullanırken, avukatların davaları kazanmalarına, işlerini daha verimli yönetmelerine, müvekkillerine daha iyi hizmet vermelerine ve uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Muhabir: Mehmet Fatih Erdoğdu

#prodüksiyon
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