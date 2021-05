Vergide zincirleme suç hükümleri getiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan Vergi Usul Kanunundaki ceza maddelerinde yapılacak değişiklikler için çalışma başladı. Vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak yeni bir düzenlemeye gidilecek.

Yasa değişikliği Meclis tatile girmeden önce yapılacak. Ekonomi reformu kapsamında yasal düzenlemelerden ilki geçtiğimiz hafta kanunlaşırken reformların diğer ayağını oluşturan İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde yapılacak kanuni düzenlemeler için de düğmeye basıldı.

Külliye ve mecliste konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü, “Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz” açıklamasını yaptığı paket ile ilgili çalışmalar başlarken, geçtiğimiz hafta gerek Külliye gerekse Mecliste toplantılar yapıldı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İnsan Hakları Eylem Planında ilk 3 ay olarak takvimlendirilen başlıklar gözden geçirildi. Vergi Usul Kanunu’nun ceza maddelerinde iyileştirme, çocuk teslimi, çocuk mahkemeleri, tutuklama ile ilgili konular ile cezaevlerindeki çocuklu anneler olmak üzere dört başlık üzerinde çalışma başlatıldı.

3 ay içinde yapılacaklar İnsan Hakları Eylem Planında, ‘adli süreçlerde hukuki öngörülebilirlik’ başlığında şeff afl ığın artırılması kapsamında halen vergi ile ilgili suçlarda geriye dönük olarak, her bir dönem ve belge için ayrı ayrı uygulanan cezalarla ilgili yeni bir adım atılacak. Vergi Usul Kanunu’nun ‘Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. maddesi yeniden ele alınacak. Vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanması sağlanacak. Etkin pişmanlık hükümlerinin vergi suçları için de uygulanabilmesi sağlanacak. Her iki düzenleme de Eylem Planında 3 ay içinde yapılacaklar arasında sıralanıyor.

Tutuklamada ölçü ve orantı ilkesi

Çalışma yapılan diğer bir başlığı ise tutuklama süreçlerine ilişkin yapılacak düzenlemeler oluşturuyor. İnsan Hakları Eylem Planında sulh ceza hakimliklerinin tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine ilişkin kararlarına karşı dikey itiraz usulü getirilmesi, “tutuklamada ölçülülük ve orantılılık” ilkeleri doğrultusunda, katalog suçların kapsamının daraltılması öngörülüyor.

Mahkemeler çocuk dostu olacak

İnsan Hakları Eylem Planında çocukların korunması bakımından mağdur ya da suça sürüklenen çocuk ayrımı olmadan bütüncül bir çocuk adaleti benimsendiği vurgulandı. Bu kapsamda; icra daireleri aracılığıyla gerçekleştirilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hükümler gözden geçirilecek. 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan anneler bakımından cezanın infazının, anne-çocuk ünitesi adı verilen özel tasarlanmış yerlerde yerine getirilmesi, annelerin denetimli serbestlikten yararlanma imkânının genişletilmesi, kapalı ceza infaz kurumunda barındırılan çocukların ziyaretçileri ile tüm görüşmelerinin “açık görüş” şeklinde yaptırılması gibi uygulamalar masada bulunuyor. Ayrıca, çocuk mahkemelerindeki duruşma salonları, çocuk dostu olacak şekilde tasarlanacak.

Canan Sakarya/Dünya