Vergide son gün kuyruğu!

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve KYK borçlarını kapsayan “yapılandırma” başvuruları bugün sona eriyor.

Vatandaşlar, mesai bitimine kadar sürecek olan başvuru için İstanbul Vergi Dairesi önünde sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Yoğunluk üzerine uzun kuyruklar oluşturdu.

Vergi yapılandırılmasının son günü olarak 31 Ocak 2020 belirlenmiş, ardından süre 1 Şubat 2021'e kadar uzatılmıştı.