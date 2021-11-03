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Vergi zam oranı belli oldu: MTV ve IMEI kayıt ücreti 2022'de ne kadar olacak?

TÜİK tarafından açıklanan istatistikler ışığında yeniden değerleme oranı belli oldu. Bu sene vergilere yüzde 36,2 oranında zam yapılacak.

Ekonomi 03.11.2021, 15:23
Vergi zam oranı belli oldu: MTV ve IMEI kayıt ücreti 2022'de ne kadar olacak?

Türkiye’de vergilere yıl başında uygulanan zamların oranı yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Yeniden değerleme oranı ise TÜİK'in Ekim ayı yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile aynı değere sahip oluyor. TÜİK, Ekim ayı istatistiklerini açıkladı ve böylece yeniden değerleme oranı belli oldu.

2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olacak. 1 Ocak 2022 itibariyle vergilere yüzde 36,2 zam uygulanacak. 2021 yılının değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlenmiş ve vergilere yıl başında yüzde 9,11 zam uygulanmıştı. 2022'deki artış, 2021'deki artışın dört katına yakın olacak.

Hangi vergilere zam gelecek?

Yeniden değerleme oranı; IMEI kayıt harcı, pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ehliyet harcı, trafik cezaları gibi vergilere zam olarak yansıyor. KDV, ÖTV ve faturalardaki ek vergiler gibi vergiler kapsam dışında tutuluyor. Cumhurbaşkanı tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece 2022 yılında vergi, ceza ve harçlar yüzde 36,2 oranında zamlanacak.

Önceki yıllarda yeniden değerleme oranında bir değişiklik yapılmadı ve zamlar aynen uygulandı. Yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Kesin karar Kasım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayımlanacak.

2022'de vergi ücretleri ne kadar olacak?
2021 2022
IMEI Kayıt Harcı 2006 TL 2732 TL
Mobil Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 86 117 TL
3+ Yıl Pasaport Harcı 1085,40 TL 1478,31 TL
1-3 yaş 1300 cc Altı Otomobil MTV'si 1261 TL 1717 TL
Kapalı Alanda Sigara İçme Cezası 205 TL 279 TL
Emniyet Kemeri Kullanmama Cezası 144 TL

196 TL
Seyir Halinde Telefon Kullanma Cezası 314 TL 427 TL
Kırmızı Işık Cezası 314 TL 427 TL
Hız Sınırını %10-30 Aşmak 314 TL 427 TL
Hız Sınırını %30-50 Aşmak 652 TL 888 TL
Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak 1340 TL 1825 TL
B Sınıfı Ehliyet Harcı 820,10 TL 1116,97 TL
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