Vergi zam oranı belli oldu: MTV ve IMEI kayıt ücreti 2022'de ne kadar olacak?

Türkiye’de vergilere yıl başında uygulanan zamların oranı yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Yeniden değerleme oranı ise TÜİK'in Ekim ayı yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile aynı değere sahip oluyor. TÜİK, Ekim ayı istatistiklerini açıkladı ve böylece yeniden değerleme oranı belli oldu.

2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olacak. 1 Ocak 2022 itibariyle vergilere yüzde 36,2 zam uygulanacak. 2021 yılının değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlenmiş ve vergilere yıl başında yüzde 9,11 zam uygulanmıştı. 2022'deki artış, 2021'deki artışın dört katına yakın olacak.

Hangi vergilere zam gelecek?

Yeniden değerleme oranı; IMEI kayıt harcı, pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ehliyet harcı, trafik cezaları gibi vergilere zam olarak yansıyor. KDV, ÖTV ve faturalardaki ek vergiler gibi vergiler kapsam dışında tutuluyor. Cumhurbaşkanı tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece 2022 yılında vergi, ceza ve harçlar yüzde 36,2 oranında zamlanacak.

Önceki yıllarda yeniden değerleme oranında bir değişiklik yapılmadı ve zamlar aynen uygulandı. Yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Kesin karar Kasım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayımlanacak.