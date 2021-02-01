Vergi yapılandırmasında son gün kuyruğu

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve KYK borçlarını kapsayan “yapılandırma” başvuruları bugün sona erecek.

Vatandaşlar, mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek. İstanbul Vergi Dairesi önünde sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar, mesai saati başlamadan uzun kuyruklar oluşturdu.

Vergi yapılandırılmasının son günü olarak 31 Ocak 2020 belirlenmişti. Ancak yaşanan yoğunluk sebebiyle tarih 1 Şubat 2021'e kadar uzatılmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ