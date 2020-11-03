Vergi ve harçlara zam

Bazı vergiler ile harç ve cezalarda yapılan yıllık artışta referans olarak kullanılan 2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.

Vergi Usul Kanunu'na göre her yıl ekim ayında 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri uyarınca bu yıl yüzde 9.11 oldu. Buna göre vergi harç ve cezalara 2021 yılında yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor.