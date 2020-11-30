Vergi sistemi değişiyor

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla masaya oturan ve halkın nabzını tutmaya çalışan yeni ekonomi yönetimi her alanda reforma hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek yıl matrah ve vergi oranlarına yönelik çalışmalar yapacak. Vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik artırılacak, vergileme hizmetleri etkinleştirilecek. Mükellef haklarına yasal güvence gelecek. Mükellef hizmetleri merkezi etkinleştirilecek. Sabah’ta Hazal Ateş'in haberine göre, gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Küresel gelişmelere duyarlı, rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi oluşturulacak. Etkinliği olmayan istisna, indirim, muafiyetler kaldırılacak. Vergi gelirlerinin genel bütçe gelirlerine oranı gelecek yıl yüzde 85.3'e çıkacak.

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)