Vergi istisnasında kapsam genişledi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğe göre, bu yıl için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek.

Bu tutara kadar beyanname verilmesine gerek kalmayacak. Bu tutara kadar getirilen istisna gerçek kişiler için geçerli olacak. Sosyal medya üreticileri gibi sanatçılar da vergi istisnadan yararlanacak. Bakan Nebati, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta "eser niteliğindeki çalışmalar" için vergi istisnasından yararlanıldığına dikkat çekti.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre Bakan Nebati, bu düzenleme uyarınca, sanatçıların ürettiği eser mahiyetindeki çalışmaları için anılan istisnadan faydalanılmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, söz konusu istisnanın sanatçılar üzerindeki gelir vergisi yükünü azalttığını ifade etti.

İstisnadan yararlanmak için dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılmaması gerekiyor. İstisna uygulamasında söz konusu tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendiriliyor. Gelecek yıl için belirlenen tutar 880 bin lira olup, hesaba yatırılan tüm ödemelerden kesintiyi bankalar yapacak, muhtasar beyanname ile beyan edip ödenecek.

200 milyonluk destek sağlandı

Salgınla mücadele döneminde sinema sektörü ve tiyatrolara dört koldan destek sağlandı. Tiyatroculara Telif Fonu'ndan oynadıkları oyun, getirdikleri projeler kapsamında 50 milyon lira bütçe ayrıldı. "Müzik Susmasın" kampanyası kapsamında sanatçılara, özellikle bir geliri olmayan, sıkıntısı olan, daha alt, üst düzey gelirleri olmayan sanatçılara, müzisyenlere 150 milyon liraya yakın destek sağlandı.