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Vergi iadesinde sevindiren gelişme

Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, ziraî desteklemelerden yüzde 4 oranında kesilen stopaj vergisinin iadeleri için üreticilere Vergi Dairesine başvurma çağrısında bulundu.

Ekonomi 06.12.2021, 12:19
Vergi iadesinde sevindiren gelişme

Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, ziraî desteklemelerden yüzde 4 oranında kesilen stopaj vergisinin iadeleri için üreticilere Vergi Dairesine başvurma çağrısında bulundu.

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemelerinden kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesine dair yeni gelişmeler yaşandı. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, stopaj vergisinin geri ödenmesine ilişkin Vergi Dairesinde başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu.

Vergi Usul Kanununda değişiklik öngören 65 maddelik vergi paketinin 26 Ekim 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Aydemir, yasayla ayrıca son 5 yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesinin kararlaştırıldığı belirtti. İzlenecek yol haritası hakkında konuşan Aydemir, “Bu konuda bize geçtiğimiz haftalarda çok farklı bilgi aktarımı oldu. Şuan ki süreçte net olan, üreticilerimizin bu iadeleri alabilmeleri için Vergi Dairesi’ne müracaat etmeleri gerekiyor. Başvurular başladı. Çiftçilerimiz, kimlikleri ve banka hesap numaraları (İBAN) ile birlikte dilekçelerini 31 Aralık tarihine kadar Vergi Dairesi’nden temin ederek müracaatlarını yapabilirler” dedi.

Çiftçilere yönelik önemli düzenlemelerin bulunduğu yasayla çok eleştiri konusu olan bir uygulamanın kaldırıldığını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir; “Artık tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri (mazot, gübre, vb.), Gelir Vergisinden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Böylece çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016 yılına kadar yani 5 yıl geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar TL’lik ödeme yapılacak. Bu da çiftçi başına ortalama 2 bin 500 TL ek gelir demek. Desteklerden kesilen vergilerin çiftçiye iade süreci ise başladı” dedi.

31 Aralık son gün

Bu haktan yararlanabilmek için Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı kişilerin dilekçe ile vergi dairelerine iade başvurusunda bulunması gerektiğine dikkat çeken Aydemir, “Dilekçeye, iadenin yapılabileceği banka hesap numarasının da eklenmesi şart. Bir defaya mahsus olarak iade edilecek bu çalışmada, son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Yıllar içinde gerçekleşen ödemelerden kesilen bütün verginin kanunî faiziyle iadesi, pandemide zor günler geçiren çiftçilerimize can suyu olacak” dedi.

ÇKS kaydı şart

Kesilen vergilerin geri iadesine ilişkin en önemli konunun, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) olduğuna işaret eden Mehmet Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu kanundan faydalanılabilmesi için öncelikle ÇKS’de kayıtlı olunmalı. Çiftçi, zamanaşımı süresi içinde yetkili vergi dairelerine başvurmalı. Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi mükellef tarafından serbestçe belirlenebilir. Ayrıca mükellefler dilekçelerini elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine sunabilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda da verebilir. Dava açmama, açılmış davalardan vazgeçme şartı aranıyor. Vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek. Faiz, yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak.”

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