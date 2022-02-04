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“Vergi Denetim Kurulu Bursa iş dünyası ile buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik ve beraberindeki kurum bürokratlarını Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu. Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik, Türkiye genelindeki paydaş buluşmalarına Bursa’dan başladıklarını belirterek, “İş dünyasının meselelerini dinlemek için buradayız” dedi.

Ekonomi 04.02.2022, 14:16
“Vergi Denetim Kurulu Bursa iş dünyası ile buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik ve beraberindeki kurum bürokratlarını Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu. Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik, Türkiye genelindeki paydaş buluşmalarına Bursa’dan başladıklarını belirterek, “İş dünyasının meselelerini dinlemek için buradayız” dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, pandemi döneminde istişâre toplantısı trafiğine devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Başkanlığı bürokratları Bursalı firmalarla görüşmek için BTSO’yu ziyaret etti. BTSO Hizmet Binası’nda düzenlenen istişare toplantısına, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur’un yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik BTSO Yönetim Kurulu, Meclis, Komite ve Konsey üyeleri katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pandemi sürecinde iş dünyasının talep ve önerilerini içeren birçok düzenlemeyi ekonomi yönetiminin değerlendirmesine sunduklarını söyledi. Vergi uygulamalarında temel beklentinin, verginin tabana yayılması, bunun da gönüllü uyumluluk ve verimli tahsilat oranlarıyla sağlanması olduğunu söyleyen Burkay, “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Ülkemiz için ciddi bir maliyet unsuru olan kayıt dışılıkla mücadele taviz verilmemesi gereken konuların başında yer alıyor. Ayrıca vergisini düzenli ödeyen, kentinin ve ülkesinin kalkınması için büyük mücadele veren işletmelerimiz için vergi denetimlerinde doğrudan cezai yaptırımlar yerine, uyum için gerekli sürenin işletilmesi, üretimin ve ticari faaliyetlerin korunması anlamı taşımaktadır. Bu hassasiyetle gerçekleştirilen çalışmalar, sürdürülebilir büyümenin de destekleyicisi olacaktır. Toplantımızda farklı sektörlerden iş dünyası temsilcilerimiz Vergi Denetim Kurulunun değerli bürokratlarına talep ve önerilerini bizzat iletme fırsatı yakaladı. Aktarılan taleplere ilişkin en kısa sürede olumlu geri dönüşler olacağına inanıyoruz.” dedi.

“İş dünyamıza kapımız her zaman açık”

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik, kurul olarak Türkiye genelinde yaptıkları paydaş toplantılarının ilkini Bursa’da gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu toplantılardan beklentilerinin, paydaşlarla tanışmak, Vergi Denetim Kurulu’nun yapısını anlatmak ve mükelleflerin sahip olduğu hakları izah edip oluşabilecek sorunların önüne geçmek olduğunu belirten Etik, “Bursa, Türkiye ekonomisine yön veren değerli bir şehir. Bursa gibi 10 şehrimiz daha olsa ülkemiz hedeflerine daha hızlı ulaşır. Vergi Denetim Kurulu olarak iş dünyamızın bütün çözüm tekliflerine açığız. Bursalı firmalarımızdan aldığımız bütün talepleri ayrı ayrı Ankara’da değerlendireceğiz. Son dönemde iş insanlarımıza daha rahat ticaret ve imalat yapması için her türlü kolaylık sağlanıyor. Vergi Denetim Kurulu olarak bütün paydaşlarımızla iletişime açığız” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Türkiye’nin en büyük ve en köklü ticaret ve sanayi odası olan BTSO’nun ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “BTSO olarak üyelerimizle iletişimi her zaman güçlü tuttuk. Pandeminin ilk günlerinden itibaren istişare toplantıları düzenledik. Bu toplantılarda üyelerimizin sektörel konularını çözüm odaklı bir yaklaşımla değerlendiriyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi ve ülkemizin küresel değer zincirinin güçlü bir parçası olması hedefiyle Bursa iş dünyası olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Toplantıda, Vergi Denetleme Kurulu Daire Başkanı Bayram Gülçiçek de iş dünyası temsilcilerine kurulun organizasyon yapısı, görevleri ve maksatlarına dair sunum yaptı. Programda BTSO üyeleri, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik ve beraberindeki bürokratlara sorularını iletme fırsatı yakaladı.

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