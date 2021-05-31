Vergi borcu affı ve borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor?

İlk taksit ödemeleri, Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılacak. İlk 2 taksit ödendikten sonra bir takvim yılında 2 taksit ödememe yani taksit atlatma hakkı var, bu durumda yapılandırma bozulmayacak.

Ancak, süresinde ödenmeyen 2 taksitin, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenecek.

Aksi halde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak, ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup edilecek.

YENİDEN BAŞVURULACAK

Daha önce yapılandırmadan yararlanan ancak taksitlerini ödemeyenler de yeni gelecek yapılandırmadan borçlarının yüzde 10'unu ödemiş olmak şartıyla yapılandırmadan yararlanabilecek.

YÜZDE 90 İNDİRİM

Yapılandırmada taksit yerine peşin ödemeyi tercih eden borçlulara hesaplanan enflasyon tutarından da yüzde 90 indirim yapılacak. Böylece sadece ana para ödenenecek.

İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara anaparaya eklenen enflasyon farkından yüzde 50 oranında indirim yapılacak.

BELEDİYE BORÇLARI DA VAR

SGK'nın iş kazası, meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacakları, Tarım Bağ-Kur'lularının prim borçlarına karşılık sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak süretiyle SGK'ya ödenmesi gereken prim alacakları da yapılandırma kapsamında.

Kişi ve kuruluşların belediyelere olan borçları da yapılandırılacak. Kapsamda emlak vergisi de bulunuyor.

SİCİL AFFI GELİYOR

Teklif ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve kredilerini zamanında ödemeyenlere yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde geçmiş performans olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Böylece daha önce bankalardaki kayıtlar yüzünden kredi alamayanlar yeniden bu imkana kavuşmuş olacaklar. Kredi kanalları açılacak. Ayrıca düzenleme ile odalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamında alındı.

NASIL HESAPLANACAK?

Alacakların işlenmiş olan gecikme faizleri silinecek onun yerine enflasyon katsayısıyla faiz hesaplanacak ve borçluya 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ve ikişer ayda bir ödemeli seçenek sunulacak.