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Vergi affı kapıda

Kulislerde yeni bir vergi affı yapılacağı konuşuluyor. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “İhtiyaç akçesi, imar affı, bedelli askerlik bu yıl yok. Vergi tahsilatı düşük, bütçe açığı malum. O yüzden yeni kaynak lazım” dedi.

Vergi affı kapıda

Kulislerde yeni bir vergi affı yapılacağı konuşuluyor. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “İhtiyaç akçesi, imar affı, bedelli askerlik bu yıl yok. Vergi tahsilatı düşük, bütçe açığı malum. O yüzden yeni kaynak lazım” dedi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 13:12
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Vergi affı kapıda

Ankara kulislerinde, ekonomik durgunluk yüzünden geçen yıl vergi tahsilatlarının azalması ve bütçe açığının kontrolden çıkması nedeniyle yeni bir vergi affının yapılacağı konuşuluyor. Eğer gerçekleşirse, bu Türkiye'nin 36'ncı, AKP iktidarının ise 10'uncu vergi affı olacak. Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, bu yıl ihtiyaç akçesi, imar affı, bedelli askerlik gibi vergi dışı gelirlerin olmadığına ve tahsilat oranlarındaki düşüşe dikkat çekti.

1924 yılından bu yana toplam 35 kez vergi affı getirildiğini, bunların 9 tanesinin son 18 yılda uygulamaya konulduğunu belirten Bingöl, “Vergi afları bazen ekonomik, bazen mali, bazen idari ve teknik ve çoğu zaman da siyasi nedenlerle af kanunları karşımıza çıkıyor” dedi. 2019 yılının rekor bütçe açıkları ile kapandığını, bu yılın ilk ayında bütçe performansı olumlu olmasına rağmen geçen yıldan gelen açığın, artan faiz yükü, jeopolitik riskler ve sınır ötesi operasyonlardan kaynaklı olarak bütçenin kaynak ihtiyacını artıracağını vurgulayan Bingöl, “Ayrıca 2019 yılındaki Merkez Bankası ihtiyat akçesi, imar affı, bedelli askerlik gibi tek seferlik pek çok gelir bu yıl yok. Tahsilat oranlarındaki düşüşle birlikte artan alacakların tasfiye edilme ihtiyacı da ortada” diye konuştu.

TAHSİLAT ORANI DÜŞTÜ

Geçen yıl Kurumlar Vergisi'nde tahsilat/tahakkuk oranının yüzde 76'ya düştüğünü vurgulayan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yani her dört kurumdan biri vergisini ödememiş. KDV'de tahsilat/tahakkuk oranı ise yüzde 40. Veraset ve İntikal Vergisi'nde bile tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 52. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise yüzde 69”.

Dr. Ozan Bingöl

Hangi bakan, ne demişti?

– 26 Aralık 2003 – Maliye Bakanı Kemal Unakıtan: “Bundan sonra vergi affı yok. Bu anlaşılmalı.”
– 30 Nisan 2013 – Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Hiçbir şekilde içeriye dönük vergi affı gündemde değil.”
– 3 Mart 2016 – Maliye Bakanı Naci Ağbal: “Vergi affı asla söz konusu değil.”
– 17 Temmuz 2018 – Maliye Bakanı Berat Albayrak: “31 Temmuz son fırsat, başka yapılandırma yok.”

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