Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı

9 Haziran’da yayınlanan 7326 sayılı kanunla Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına imkan verildi. Düzenlemeyle vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçları yapılandırılabiliyor.

Borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2021’e kadar Gelir İdaresi’ne başvurmaları gerekiyor. Başvurularda, yapılan beyanın e-Defterdeki resmi verilerle uyumluluğu önem taşıyor. Uyumsuzluk nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak denetimlerde tekrar ceza almak söz konusu olabilir. İdea Teknoloji Çözümleri tarafından sunulan dijital e-Defter denetim aracı VisionPlus VerDE ile bu uyum kontrolünü yaparak ceza risklerini en aza indirmek mümkün.

YENİ CEZA YÜKÜ OLUŞABİLİR

İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdürü Emre İyibilir, borç yapılandırması için başvuru yapacak firmaları, yeni bir ceza yükü tehdidine karşı uyararak konunun önemini belirtti.

İyibilir, “Firmalar vergi borcu yapılandırması için Kurumlar Vergisi Beyannamesine veya muhasebe kayıtlarına bakarak beyanda bulunuyor. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi incelemelerinde kaynak aldığı resmi veriler ise e-defter verileridir. Beyan ile e-Defter verileri birbirini tutmadığı takdirde, yapılacak denetimlerde ek ceza yükü söz konusu.” dedi.

RİSKLERİ EN AZA İNDİREBİLMEK MÜMKÜN

Firmaların beyannameleri ile e-defter verilerinin uyumluluğunu kontrol etmeleri ve beyanlarını e-deftere dayandırmaları gerekiyor. Uygulama uyumsuzlukları nedeniyle, firmaların muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olmayan e-defter üretilmesi mümkün olabiliyor. Muhasebe kayıtlarında olan veriler teknik sebeplerle e-deftere aktarılmayabiliyor. Ayrıca e-defterler ile e-defter beratları hatalı oluşabiliyor, GİB imzalı e-defter beratları e-defterleri doğrulamadığından e-defterler onaysız defter olarak değerlendirilebiliyor.

Emre İyibilir, bu riskin önlenmesi için şunlara dikkat çekti:

“Firmaların dijital bir dosya olan e-defterdeki verileri çıplak gözle görmesi ve bu uyumluluk kontrolünü yapması olanaksız. VisionPlus VerDE uygulamamız ile e-defter verilerini okunabilir hale getiriyoruz. Firmalar, VerDE sayesinde vergi yapılandırma beyanlarını e-defter verisine dayalı olarak vererek yeni bir cezayla karşılaşma risklerini en aza indirilebilirler.”