Vergi Affı başvuru öncesi beyanname ile e-Defter uyumunu kontrol edin

9 Haziran’da yayınlanan 7326 sayılı kanunla Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına imkan verildi. Düzenlemeyle vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçları yapılandırılabiliyor. Borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2021’e kadar Gelir İdaresi’ne başvurmaları gerekiyor. Başvurularda, yapılan beyanın e-Defterdeki resmi verilerle uyumluluğu önem taşıyor. Uyumsuzluk nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak denetimlerde tekrar ceza almak söz konusu olabilir. İdea Teknoloji Çözümleri tarafından sunulan dijital e-Defter denetim aracı VisionPlus VerDE ile bu uyum kontrolünü yaparak ceza risklerini en aza indirmek mümkün.

Veriler uyuşmazsa yeni ceza yükü oluşabilir

İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdürü Emre İyibilir, borç yapılandırması için başvuru yapacak firmaları, yeni bir ceza yükü tehdidine karşı uyararak konunun önemini belirtti: “Firmalar vergi borcu yapılandırması için Kurumlar Vergisi Beyannamesine veya muhasebe kayıtlarına bakarak beyanda bulunuyor. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi incelemelerinde kaynak aldığı resmi veriler ise e-defter verileridir. Beyan ile e-Defter verileri birbirini tutmadığı takdirde, yapılacak denetimlerde ek ceza yükü söz konusu.”

Riskleri en aza indirebilmek mümkün

Firmaların beyannameleri ile e-defter verilerinin uyumluluğunu kontrol etmeleri ve beyanlarını e-deftere dayandırmaları gerekiyor. Uygulama uyumsuzlukları nedeniyle, firmaların muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olmayan e-defter üretilmesi mümkün olabiliyor. Muhasebe kayıtlarında olan veriler teknik sebeplerle e-deftere aktarılmayabiliyor. Ayrıca e-defterler ile e-defter beratları hatalı oluşabiliyor, GİB imzalı e-defter beratları e-defterleri doğrulamadığından e-defterler onaysız defter olarak değerlendirilebiliyor. Emre İyibilir bu riskin önlenmesi için şu bilgiyi veriyor: “Firmaların dijital bir dosya olan e-defterdeki verileri çıplak gözle görmesi ve bu uyumluluk kontrolünü yapması olanaksız. VisionPlus VerDE uygulamamız ile e-defter verilerini okunabilir hale getiriyoruz. Firmalar, VerDE sayesinde vergi yapılandırma beyanlarını e-defter verisine dayalı olarak vererek yeni bir cezayla karşılaşma risklerini en aza indirilebilirler.”

VerDe kullanımı basit ve açık, sade bir ara yüze sahip

Web tabanlı Dijital e-Defter Denetim Aracı VisionPlus VerDe, tek bir tıkla e-Defter içeriğinin (yevmiye, kebir, berat) izlenebilir ve karşılaştırılabilir formatta görüntülenmesini sağlıyor. Ayrıca e-defter verisinden mizan, bilanço ve gelir tablosunu oluşturarak, bunları açık ve sade bir ara yüzle gösteriyor. En çok kullanılan Alacak Devir Hızı, Alacakların Ortalama Tahsil Süresi, Stok Devir Hızı gibi finansal rasyoları da e-defter üzerinden otomatik olarak üretiyor.

Entegrasyondan kaynaklanan hataların görülmesini sağlıyor ve muhasebe kayıtları ile e-Defter uyumunun kontrolü için imkân veriyor. Gerçek ve geçerli defterler ile elektronik beratlar arasındaki tutarlılığı kontrol ediyor. Ayrıca teknik, muhasebe ve vergi ile ilgili 500’den fazla kurala göre e-defteri denetleyerek, e-defterin kurallara uygun ve en az riskle oluşturulması için gerekli yönlendirmeleri yapıyor.