banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Yaz sıcağında spor yaparken bu 6 hatayı sakın yapmayın
Yaz sıcağında spor yaparken bu 6 hatayı sakın yapmayın
Fatih Terim, 900. maçına çıktı
Fatih Terim, 900. maçına çıktı
Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Antalya 2-2 GS Maç Özeti ve Golleri
Antalya 2-2 GS Maç Özeti ve Golleri

Veresiye defterinin yerini kredi kartı aldı!

Küçük esnafın nabzını tutan ‘Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi’nin Haziran 2020 sonuçları açıklandı. Buna göre bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri gibi geleneksel kanalda tüketiciler salgının en yoğun olduğu döneme göre daha fazla kredi kartı kullanmaya başladı. Veresiye alışveriş yaygınlığı bir önceki döneme göre 12 puan düştü. Yasakların kalkmasıyla birlikte geleceğe dair olumlu beklentilerle esnafın Güven Endeksi 2,6 puan arttı.

Ekonomi 25.07.2020, 09:55
9
Veresiye defterinin yerini kredi kartı aldı!

Türkiye’de 2,5 milyon hane halkını geçindiren küçük esnafın nabzını tutan araştırmanın sonuçları açıklandı. Yeni nesil perakende araştırmaları ve perakende analitiği kurumu REM People’ın Esnaf Barometresi Raporu Haziran 2020 sonuçlarına göre yasakların kalkmasıyla birlikte ekonomiye güven arttı. Stok yerine planlı alışverişle birlikte harcamalar mevsim normallerine döndü. Kredi kartıyla satış oranı artarken veresiye alışveriş alışkanlığı azaldı. Yani tüketicinin yeni veresiye defteri kredi kartı oldu.

43 ülkede perakende analitiği hizmeti veren REM People’ın CEO’su Bülent Peker, rapor hakkında şöyle konuştu: “Salgın döneminde tüketicilerin bakkal, büfe, küçük market, şarküteri, tekel gibi geleneksel perakende kanallarına yöneliminde belirgin artışlar yaşanmıştı. Yasakların ortadan kalkması ve panik havasının dağılmasıyla perakende sektörü normalleşmeye başladı diyebiliriz. Raporun en dikkat çekici sonuçlarından biri de kart kullanımının artması oldu. Gelecekte de küçük esnafta kart kullanımının artmasını bekleyebiliriz. REM People olarak her ay esnafın nabzını tutmaya devam edeceğiz.”

Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 600 noktada yapılan ölçümlerle hazırlanan “REM - TT Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Haziran’20 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

KART KULLANIMI ARTTI:

Kredi kartı kullanımının geçerli olduğu nokta oranı yüzde 89’a ulaştı. Mayıs döneminde bu oran yüzde 82’deydi. Kartla yapılan alışverişin cirodaki payı 3 puan artışla yüzde 35 oldu. Veresiye ile alışveriş ise genel olarak esnafın yüzde 17’sinde yapılıyor. Bir önceki döneme göre veresiye alışverişin yaygınlığı 12 puan düştü. Veresiye ile alışveriş yapılan yerlerin oranı yüzde 29’dan yüzde 17’ye indi. Veresiyenin ciro içindeki payı yüzde 3 oldu.

YASAKLAR KALKINCA GÜVEN ARTTI:

Esnafın ekonomiye güvenini anlatan Güven Endeksi bir önceki döneme göre kısmi artış ile 16,8 olarak gerçekleşti. Genel Ekonomi alt endeksi bir önceki döneme göre 2,8 puan arttı. Ülke ekonomisinin son 1 yıl içerisinde olumsuz yönde değiştiği görüşü hakim olsa da salgın ile alakalı sınırlamaların kaldırılıp normalleşmeye başlanması önümüzdeki dönemde ekonominin kademeli olarak toparlanacağı beklentisini artırdı.

STOKÇULUK VE PANİK BİTTİ:

Ticaret Endeksi 3,5 puanlık azalış ile 25,9’a düştü. Mayıs ayı ile birlikte kaybolmaya başlayan panik havasının haziran ayında da devam ettiği görüldü. Mevsimsel etkiye bağlı olarak paket su, dondurma ve içecek kategorilerinde anlamlı seviyede artış gerçekleşti.

KÜÇÜK ESNAF TEDİRGİN:

Politika Endeksi bir önceki döneme göre kısmi düşüşle 27,9 oldu. Covid-19 salgını devam etmesine rağmen sosyal kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte genel ekonomik göstergeler esnaf tarafından olumsuz değerlendirildi.

‘SALGIN 12 AY SÜRER’ DİYORLAR:

Bir önceki dönem yüzde 24 olan salgının 12 aydan daha uzun süreceğini düşünenlerin oranı anlamlı seviyede artarak yüzde 43’e yükseldi. Sosyal yasakların tamamen kaldırılması ve bunun sonucunda son 1 aydır yeni vaka sayısının 1000 civarında stabil kalıp azalmaması esnaflar nezdinde salgının uzun bir süre daha devam edeceği algısını artırdı.

TEDARİKTE SORUN KALMADI:

Esnafın yüzde 10’u salgın süresince mal/ürün tedariğinde sıkıntı yaşadığını belirtirken bu oran önceki döneme göre azaldı. Ürün tedariğinde sıkıntı yaşayan esnafın yüzde 41’i temel gıda, yüzde 26’sı atıştırmalık ürünler ve yüzde 21’i ise temizlik ürünlerinde sorun yaşadığını söyledi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Temmuz 2020
İmsak 03:58
Güneş 05:47
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:35
Yatsı 22:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 34 56
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 34 45
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 37 96
2. Man City 37 78
3. M. United 37 63
4. Chelsea 37 63
5. Leicester City 37 62
6. Wolverhampton 37 59
7. Tottenham 37 58
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 37 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 37 42
15. West Ham 37 38
16. Brighton 37 38
17. Aston Villa 37 34
18. Watford 37 34
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25