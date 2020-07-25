Veresiye defterinin yerini kredi kartı aldı!

Türkiye’de 2,5 milyon hane halkını geçindiren küçük esnafın nabzını tutan araştırmanın sonuçları açıklandı. Yeni nesil perakende araştırmaları ve perakende analitiği kurumu REM People’ın Esnaf Barometresi Raporu Haziran 2020 sonuçlarına göre yasakların kalkmasıyla birlikte ekonomiye güven arttı. Stok yerine planlı alışverişle birlikte harcamalar mevsim normallerine döndü. Kredi kartıyla satış oranı artarken veresiye alışveriş alışkanlığı azaldı. Yani tüketicinin yeni veresiye defteri kredi kartı oldu.

43 ülkede perakende analitiği hizmeti veren REM People’ın CEO’su Bülent Peker, rapor hakkında şöyle konuştu: “Salgın döneminde tüketicilerin bakkal, büfe, küçük market, şarküteri, tekel gibi geleneksel perakende kanallarına yöneliminde belirgin artışlar yaşanmıştı. Yasakların ortadan kalkması ve panik havasının dağılmasıyla perakende sektörü normalleşmeye başladı diyebiliriz. Raporun en dikkat çekici sonuçlarından biri de kart kullanımının artması oldu. Gelecekte de küçük esnafta kart kullanımının artmasını bekleyebiliriz. REM People olarak her ay esnafın nabzını tutmaya devam edeceğiz.”

Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 600 noktada yapılan ölçümlerle hazırlanan “REM - TT Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Haziran’20 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

KART KULLANIMI ARTTI:

Kredi kartı kullanımının geçerli olduğu nokta oranı yüzde 89’a ulaştı. Mayıs döneminde bu oran yüzde 82’deydi. Kartla yapılan alışverişin cirodaki payı 3 puan artışla yüzde 35 oldu. Veresiye ile alışveriş ise genel olarak esnafın yüzde 17’sinde yapılıyor. Bir önceki döneme göre veresiye alışverişin yaygınlığı 12 puan düştü. Veresiye ile alışveriş yapılan yerlerin oranı yüzde 29’dan yüzde 17’ye indi. Veresiyenin ciro içindeki payı yüzde 3 oldu.

YASAKLAR KALKINCA GÜVEN ARTTI:

Esnafın ekonomiye güvenini anlatan Güven Endeksi bir önceki döneme göre kısmi artış ile 16,8 olarak gerçekleşti. Genel Ekonomi alt endeksi bir önceki döneme göre 2,8 puan arttı. Ülke ekonomisinin son 1 yıl içerisinde olumsuz yönde değiştiği görüşü hakim olsa da salgın ile alakalı sınırlamaların kaldırılıp normalleşmeye başlanması önümüzdeki dönemde ekonominin kademeli olarak toparlanacağı beklentisini artırdı.

STOKÇULUK VE PANİK BİTTİ:

Ticaret Endeksi 3,5 puanlık azalış ile 25,9’a düştü. Mayıs ayı ile birlikte kaybolmaya başlayan panik havasının haziran ayında da devam ettiği görüldü. Mevsimsel etkiye bağlı olarak paket su, dondurma ve içecek kategorilerinde anlamlı seviyede artış gerçekleşti.

KÜÇÜK ESNAF TEDİRGİN:

Politika Endeksi bir önceki döneme göre kısmi düşüşle 27,9 oldu. Covid-19 salgını devam etmesine rağmen sosyal kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte genel ekonomik göstergeler esnaf tarafından olumsuz değerlendirildi.

‘SALGIN 12 AY SÜRER’ DİYORLAR:

Bir önceki dönem yüzde 24 olan salgının 12 aydan daha uzun süreceğini düşünenlerin oranı anlamlı seviyede artarak yüzde 43’e yükseldi. Sosyal yasakların tamamen kaldırılması ve bunun sonucunda son 1 aydır yeni vaka sayısının 1000 civarında stabil kalıp azalmaması esnaflar nezdinde salgının uzun bir süre daha devam edeceği algısını artırdı.

TEDARİKTE SORUN KALMADI:

Esnafın yüzde 10’u salgın süresince mal/ürün tedariğinde sıkıntı yaşadığını belirtirken bu oran önceki döneme göre azaldı. Ürün tedariğinde sıkıntı yaşayan esnafın yüzde 41’i temel gıda, yüzde 26’sı atıştırmalık ürünler ve yüzde 21’i ise temizlik ürünlerinde sorun yaşadığını söyledi.