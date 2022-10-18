VenaBlock’un Türkiye distribütörü KAFKAS A.Ş. oldu

INVAMED Laboratuvarları’nda geliştirilerek yüzde 97,4 başarı oranı ile tüm dünyada kullanıldığı, etkili, hızlı ve kalıcı bir çözüm sunduğu belirtilen VenaBlock ürün grubunun Türkiye’deki tek yetkili distribütörü KAFKAS A.Ş. oldu.

Dünyada ‘Turkish Glue’ olarak bilinen VenaBlock, hem doktorlar hem de hastalar için konforlu, ağrısız, acısız ve herhangi bir yan etkisi bulunmayan bir tedavi seçeneği vadediyor. Varis tedavisinin dakikalar içinde gerçekleştirildiği ve sonrasında hastaların günlük yaşam aktivitelerine ara vermeden devam edebildiği ifade ediliyor.

Türkiye’de daha önce üretilmeyen tıbbi cihaz teknolojilerinde öncü şirketlerden INVAMED, toplam 16 tıp branşında 100 bine yakın farklı ürün üretiyor. Aynı zamanda National Aeronautics and Space Administration (NASA) tedarikçisi olan INVAMED’in, Global Healthcare Pharmaceuticals (GHP) tarafından vasküler tıbbi cihaz üretiminde tüm dünyada birincilik ödülü bulunuyor.

INVAMED ve KAFKAS A.Ş. arasında yapılan bu iş birliği ile, VenaBlcok’un Türkiye Distribütörlüğü KAFKAS A.Ş. tarafından yürütülecek. Çeşitli sektörlerde başarılı projeleri ile bilinen KAFKAS A.Ş.’nin tıbbi cihaz ve sağlık sektöründe yaptığı bu yeni atılım ile de aynı başarıyı sağlaması bekleniyor.