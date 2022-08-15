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Vatandaşlar Tarım Kredi marketlerine akın etti

Erzurum’da Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yapılan indirimler sonrası vatandaşlar marketlere akın etti. İndirimlerden faydalanan vatandaşlar alışveriş arabalarını ağzına kadar doldurdu.

Ekonomi 15.08.2022, 14:19
Vatandaşlar Tarım Kredi marketlerine akın etti

Erzurum’da Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yapılan indirimler sonrası vatandaşlar marketlere akın etti. İndirimlerden faydalanan vatandaşlar alışveriş arabalarını ağzına kadar doldurdu.

Tarım Kredi Kooperatifi kendi bünyesindeki marketlerde bulunan ürünlerde indirime gitti. İndirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif marketlerine akın ederken, indirimlerden memnun kaldıklarını da belirten vatandaşlar alışveriş arabalarını ağzına kadar doldurdu.

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