Vatandaşlar, SGK’nın hayata geçirdiği yeni programın adını seçti: “SGK’ya sorun”

Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hayata geçirdiği yeni programın ismi için düzenlenen ankette, “SGK’ya Sorun” ismini seçti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşın doğru ve birincil kaynaktan bilgiye ulaşmasını sağlamak için yeni bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda, yaşlılık aylığı, malullük, hastalık hali, analık hali, iş kazası, meslek hastalığı, isteğe bağlı sigorta kolları, emeklilik, ölen sigortalının hak sahipleri, yurt dışı işlemleri, primsiz aylıklar, emeklilikten sonra tekrar çalışma, Genel Sağlık Sigortası ve çalışma hayatı ile ilgili tüm sorulara ve daha fazlasına sosyal güvenlik uzmanları cevap verecek. Program da zaman zaman vatandaşlara da mikrofon uzatılarak sosyal güvenlik hakkında doğru bilinen yanlışların da gün yüzüne çıkması sağlanacak. Kaynağından gelen doğru bilgi ise anında kolay ve anlaşılır bir şekilde izleyici ile buluşacak.

Yayınlanacak yeni programın ismi için Twitter’da bir anket düzenlendi. Ankette vatandaşlar önceden belirlenen dört isimden birine oy verdi. Bugün sabah saatlerinde sona eren ankette Bir Soru Bir Cevap yüzde 6, Bir Bilene Soralım yüzde 10, Sosyal Güvenlik Saati yüzde 20 oy alırken, SGK’ya Sorun ismi ise yüzde 64 ile en çok tercih edilen isim oldu. Yoğun ilgi gören anket sonrasında seçilen “SGK’ya Sorun” ismi ile her hafta yayımlanacak programın ilk bölümü Cumartesi günü saat 10.00’da takipçiler ile buluşacak.