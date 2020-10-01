Vatandaşlar palamut stokluyor
SAMSUN’DA BALIK SATICISI KURTÇA AYDIN, "ŞUANDA PALAMUT BEREKETİ VAR. SIKLIKLA PALAMUT SATIYORUZ. PALAMUT BÜYÜDÜ. VATANDAŞLARA DİYORUZ Kİ ALIN DOLABINIZI KOYUN. PALAMUT GÖÇ BALIĞIDIR. PALAMUTU BUGÜN BULDUN YARIN BULMA ŞANSINIZ OLMAYABİLİR. İMKANI OLAN VATANDAŞLAR DOLABINA KOYSUN, YAZIN KIŞIN ÇIKARTIP ÇIKARTIP YESİN. ACAYİP BİR YOĞUNLUK VAR. ALAN DOLABINA KOYUYOR" DEDİ.
Karadeniz’de bu sezon bol çıkan palamut tezgahları süslüyor, vatandaş da bol bol alarak stok yapıyor.
Samsun’da balık tezgahları palamut ile doldu taştı. Balıkçılar yoğun bir şekilde palamut sattıklarını dile getirdi. Denizlerde bu palamut bolluğundan dolayı vatandaşlar bu sene palamuda doyuyor. Balık tezgahların önünde kalabalık oluşturan vatandaşlar fazlaca palamut alarak stok yapıyor. Yaklaşık 1 kiloluk palamutlar 10 liradan satılıyor. Vatandaş ucuz olan palamuda yoğun ilgi gösteriyor.
Samsun’da balık satıcısı Kurtça Aydın, "Şu anda palamut bereketi var. Sıklıkla palamut satıyoruz. Palamut büyüdü. Vatandaşlara diyoruz ki alın dolabınızı koyun. Palamut göç balığıdır. Palamudu bugün buldun yarın bulma şansınız olmayabilir. İmkanı olan vatandaşlar dolabına koysun, yazın kışın çıkartıp çıkartıp yesin. Acayip bir yoğunluk var. Alan dolabına koyuyor" dedi.
Vatandaşlar ise bolca palamut aldıklarını ve stok yaptıklarını söylediler.
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