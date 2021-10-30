Vatandaşlar muza akın etti, pazarcılar ton ton satıyor

Bursa’da pazarda fiyatı 10 liraya düşen muzu pazarcılar ton ton satıyor.

Yerli muz hasadının başlamasıyla birlikte yerli muzlar pazar tezgâhlarına düştü. Bu yıl yerli muz bol olunca, muz pazar tezgâhlarında 10 liradan satılıyor. Muzun fiyatının uygun olduğunu gören vatandaşlar, kilo kilo muz alıyor. Bursa’da tezgahta muz satan pazarcılar ise, günde bir ton civarında muz satıyor. Pazarcılar muz satışlarından hayli memnun. Muzu uygun fiyata alan vatandaşlar da fiyatlardan memnun gözüküyor.

Yerli muzu tezgâhta 10 liradan sattıklarını ifade eden pazarcı Muhammet Azad, "10 yıldır pazarcılık yapıyorum. Yerli muz çıktı, tezgâhta satmaya başladık. Bu yıl fiyat uygun, 10 liradan satıyoruz. Vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Günde 1 ton muz satıyoruz. Vatandaşlar bol bol muz alıyor" dedi.

Bol bol muz aldıklarını ifade eden vatandaşlar, "Yerli muz çıktı, fiyatlar düştü. Muz pazarda 10 liradan satılıyor. Biz de bol bol alıp yiyoruz" şeklinde konuştular.