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Vatandaşlar gümüşe yatırım yapıyor

Gümüşü takı olarak kullanan Mardinliler gümüşe yatırım yapmaya başladı.

Ekonomi 25.10.2021, 13:23
Vatandaşlar gümüşe yatırım yapıyor

Gümüşü takı olarak kullanan Mardinliler gümüşe yatırım yapmaya başladı.

Yaklaşık 20 yıldır bu mesleği icra ettiklerini kaydeden Akyüz Gümüş Mağazaları İşletmecisi İliyo Akyüz, “Ben kendi küçüklüğümden beri kuyumcularda işe başlayıp oyun sanatı öğrendim. Ailecek de bu sanatı icra ediyoruz. Aile boyu sanatı icra etmemizdeki en büyük nedenlerden biri atalarımızdan bize miras kalmasından dolayı kaynaklanıyor. Biz de elimizden geldiği kadar atalarımızdan bize miras kalan bu sanatı yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmak çabası içerisindeyiz. Son zamanlarda vatandaşın gümüşe doğru bir yönelmesi var” dedi.

Son zamanlarda altın kaplamalı ürünlere yönelindiğini belirten Akyüz, “Gümüş üzeri altın kaplama altından bir farkı yok. Altın kaplamalı aynı zamanda Trabzon setimiz, bileziği, kolyesi, küpesi takım halinde. 14 ayar altından bir farkı olmayan tamamen zirkon taşlarla ve rodyum kaplama yapılan gümüşler vatandaşların son zamanlarda en çok tercih ürünler arasında yerini aldı. Yeni evlenen çiftlerimize genellikle bunları tavsiye ediyoruz. Bunları yeni evlenen çiftlerimiz alıyor. Eskiden insanlar gümüşü sadece takı, aksesuar olarak alıp kullanıyordu” diye konuştu.

“Gümüş külçeler yatırım anlamında değer kazandı”

Son zamanlarda özellikle gümüşün de değer kazanmasından dolayı insanların külçeye yatırım yaptığının görüldüğünü dile getiren Akyüz, “2 kiloluk ya da yarım kiloluk külçeler halinde alınıp yatırım yapıldı ve gümüş altına oranla son yıllarda çok daha fazla para kazandırdı. Kısa vadeli yatırımlarda gümüşe yatırım yapmak çok daha mantıklı. Çok daha fazla değer kazanacak. Son zamanlarda vatandaşlar gümüşe çok daha fazla yatırım yaptı. Çünkü ilerleyen dönemlerde altından çok daha fazla kazandıracağı öngörülüyor” şeklinde konuştu.

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