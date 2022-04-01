Vatandaşın tepkisi üzerine internet zammı hazirana ertelendi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart tarihinde aldığı karara göre, bugünden itibaren Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilecekti. Gelen tepkiler sonrasında, BTK tarafından zamla ilgili yeni bir karar alındı.

1 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Kurul aldığı yeni kararla bu zammın yürürlük tarihini 1 Haziran'a erteledi. İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, 1 Haziran'dan itibaren tüketicilere de değişen oranlarda yansıtması bekleniyor.

BTK tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinde yer alan port ücretleri ile Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifinde yer alan aylık THK ücretlerine ilişkin alınan 09.03.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/64 sayılı Kurulu Kararı'nın 01.04.2022 olan yürürlük tarihinin 01.06.2022 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart 2022 tarihinde aldığı ve 23 Mart 2022 tarihinde yayınladığı karara göre, Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve Toptan Hat Kiralama (THK) Tarifelerinde güncellemeye gidildi. Buna göre Türk Telekom'un 4 Mart 2022 tarihli yazısı ile son olarak 31 Aralık 2019 tarihinde onaylanan port ve toptan hat kiralama (THK) aylık ücretlerinin revize edilmesine onay verildi. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi planlanan karara göre, Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilmesi planlandı. Ancak alınan son karar sonrası zam 1 Haziran'a ertelendi.