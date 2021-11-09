Vatandaşın sağlığı ile oynuyorlardı: 1878 işletmeye ceza yağdı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Pakdemirli, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Raporu'na göre, sıcaklık ve yağış değişikliklerinin, gıda üretiminde fiyat artışlarına neden olduğunu belirterek, "Araştırmalar, 2050 yılındaki nüfusu beslemek için bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıdaya, bu gıda üretimi için de yüzde 15 daha fazla suya ihtiyacımız olacağını gösteriyor" dedi.





'TARIMSAL DESTEK MİKTARINI 2 KAT ARTIRDIK'



Son 19 yılda çiftçilere toplam 396 milyar lira destek ödemesi yapıldığını ifade eden Pakdemirli, "Son 3 yılda verdiğimiz desteklerde muazzam bir artış sağladık. 2017 yılında 12,9 milyar lira olan tarımsal destek miktarını 2 kat artırarak 2022 yılında 25,8 milyar liraya çıkardık. Türkiye, 2020 yılında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında tarımsal desteğin gayri safi yurt içi hasılaya oranında yüzde 1,61 ile ilk sıradadır. Hububat grubunda sertifikalı tohum desteklerini ise 2020 yılında dekara 16 liradan, 2022 üretim sezonu için dekara 24 liraya çıkarıyoruz. Bunun yanı sıra; mazot maliyetinin yüzde 50'sini karşılamaya devam ediyoruz" diye konuştu.





'SÜT TOZU İHRACATIMIZ 120 MİLYON DOLARA ULAŞTI'



Bakan Pakdemirli, 2021 yılının ilk 9 ayında 96 bin ton süt tozu üretildiğini ve 44 bin tonunun ihraç edildiğini vurgulayarak, "2021 yılının ilk 9 ayında süt tozu ihracatımız yüzde 340 artarak 120 milyon dolara ulaşmıştır. 2021 yılı yaş çay alım hedefi 650 bin ton iken, 860 bin ton gibi rekor alım yapılarak çiftçimize bugün itibariyle 3,3 milyar lira ödenmiştir. Son 19 yılda dekara verimde buğdayda yüzde 40, pamukta yüzde 40 , domateste yüzde 54, biberde yüzde 45, kuru fasulyede yüzde 95 artış sağladık" ifadelerini kullandı.

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'TÜRK SOMONU İHRACATIMIZ 100 MİLYON DOLARI BULACAK'



Bakan Pakdemirli, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 84,5 artışla 18,3 milyona, küçükbaş hayvan sayısının ise yüzde 80 artışla 57,4 milyona yükseldiğini belirterek, "Karadeniz'de büyütülen ve ithal somona alternatif olan Türk somonunu ve Ege ile Akdeniz'de yetiştirilen levrek ve çipurayı dünya markası haline getirdik. Yeni pazara girmesine rağmen inşallah bu sene sadece Türk somonu ihracatımız 100 milyon doları bulacak ve her sene bu artış devam edecek. Su ürünlerinde 1 milyar dolar olan 2023 hedefimizi 2019'da 100 ülkeye ihracat yaparak yakaladık. 2021 yılı toplam su ürünleri ihracat tutarının 1,3 milyar dolara olmasını ve 1 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası vermesini bekliyoruz" dedi.





'1878 İŞLETMEYE YASAL İŞLEM UYGULADIK'



Bakan Pakdemirli, gıdada taklit veya tağşiş ile ilgili cezaları da caydırıcı hale getirdiklerini söyleyerek, "2020'de 1,4 milyon gıda denetimi gerçekleştirdik. 2021 Ekim ayı itibariyle 1,1 milyon denetim gerçekleştirilmiş olup, denetimlerimize devam etmekteyiz. Ülkemiz genelinde 25 Ekim 2021 tarihinde eş zamanlı olarak 7 bin 300 kontrol görevlimiz ile denetim seferberliği başlattık. Bu denetimlerde 60 bin 362 gıda işletmesini denetledik. Bu kapsamda; vatandaşlarımızın sağlığı ile oynayan toplam 1878 işletme hakkında yasal işlem uyguladık. Yine; gıdada taklit veya tağşiş yapan firmaları kamuoyuna ifşa ediyoruz. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde olan gıdaların üretilmesini yasakladık. Ülkemizde trans yağ ile ilgili uygulamaya Avrupa Birliği'nden 3 ay önce geçtik" diye konuştu.





'YANAN BÜTÜN ALANLAR TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAK'



Son 19 yılda Türkiye'nin orman alanını 2,1 milyon hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, "5,6 milyon hektar alanda çalışma yaparak, yaklaşık 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Yaptığımız ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile ülkemiz, Küresel Orman Kaynakları (FRA) raporuna göre; orman varlığı bakımından dünyada 46'ncı sıradan 27'nci sıraya yükselmiştir. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıradayız. 2021 sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturarak, orman varlığımızın ülkemiz yüzölçümünün yüzde 29,6'sını kaplamasını hedeflemekteyiz. Orman yangınları ile mücadelede; 39 su atar helikopter, 3 amfibik uçak, 4 insansız hava aracı, 6 idari helikopter olmak üzere toplam 4 bin 311 taşıt ve 162 gözetleme kulesinde 324 kamera kullanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız ile orman yangınlarına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Altını çizerek söylemek istiyorum. Anayasamızda yer aldığı üzere, yanan bütün alanları tekrar ağaçlandıracak ve tekrar yeşil vatanın bir parçası haline getireceğiz."

Kaynak: Sabah