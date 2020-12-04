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Vatandaşın kredi borçları da yapılandırılacak mı?

İş dünyasına yönelik borç yapılandırmasından sonra vatandaşın banka kredileri başta olmak üzere tüm borçlarının yapılandırılması gündemde

Ekonomi 04.12.2020, 09:28
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Vatandaşın kredi borçları da yapılandırılacak mı?

Pandemi sürecinde zorluklar yaşayan iş dünyasına yönelik borç yapılandırmasının kapsamı genişletiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ekonomik ve yargısal reformlarla ilgili düğmeye basıldı. Bu kapsamda çeşitli kesimlerin görüş ve önerilerini dinleyen iktidar ekonomide yeni reform ve destek paketleri hazırlıklarına da hız verilirken ayrıntılar belli olmaya başladı. Bir yandan yapılandırma süreci de devam ederken ekonomide öncelikle vatandaşın borçları gündemde. Kredi ve borçlar masada. yapılandırma kapsamında yer almayan 5 milyar liralık çifti borçları da masada.

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