Vatandaş yanıltıcı emlak ilanlarına ağır ceza istiyor

Gayrimenkul ilan sitelerindeki yanıltıcı ilanlara dikkat!

Turk Emlak Haber Ajansı tarafından 1.900 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre, vatandaşın en fazla şikâyet ettiği konuların başında aşırı yükselen konut fiyatları ve internetteki emlak ilan sitelerindeki gerçeği yansıtmayan gayrimenkul ilanları. Konut mağduriyetleri konusunda çok fazla şikâyet konusu olduğu kamuoyu tarafından sıklıkla gündeme gelse de çok fazla bir etkisi olmuyor.

Yetki Belgesi almak yetmiyor

Geçtiğimiz dönemlerde merdiven altı emlakçılığı bitirecek olan bir düzenleme yürürlüğe girerek yetkisiz kişilerin gayrimenkul satışına yasak getirilmişti. Fakat mesele sadece yetki belgesi ile ilgili olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Hemen hemen her gün konut mağdurları konusu sıklıkla medya da duyuluyor. Her ne kadar belgesi olmayan bu işi yapamayacak denilse de bakıldığı zaman mağduriyetlerin belgesi olan emlak ofislerinden de kaynaklandığı görülüyor.

Emlak ilan sitelerine büyük iş düşüyor

Bugün bakıldığında büyük emlak ilan siteleri bu işlerden milyonlar kazanıyorlar. Fakat sorun da burada başlıyor. Emlak ilanı veren kişinin ne olduğu kim olduğu tam olarak denetlenmiyor. En fazla mağduriyet de bu aşamada yaşanıyor. Her ne kadar ufak çaplı uyarı yazısı yayınlasalar da önemli olan gerçekçi olmayan ilanları filtreden geçirip engellemeleri gerekiyor.

Beylikdüzü diyerek Esenyurt’a götürüyorlar

Vatandaş emlak ilan sitesinde bulduğu ilanı arayıp bilgi almak istediğinde ofise davet ediliyor. Buraya kadar her şey normal. Bundan sonraki aşamada ilanda gördüğü eve gitmek isteyen vatandaş farklı bir bölgede tamamen farklı bir gayrimenkule götürülmek isteniyor. Esas sorun da burada başlıyor. Emlak sektörüne en büyük zararı veren bu tarz çalışan kişiler. İlanda Beylikdüzü yazan gayrimenkul bir bakıyorsunuz ki Esenyurt’un içlerinde hiç de beğenilmeyen bir lokasyonda. Üstelik fiyat farklı, mülk farklı. Tabi burada alıcı ve emlak ofisi arasında istenmeyen sonuçlar da yaşanabiliyor.

Anketten çarpıcı sonuç çıktı

Turk Emlak Haber Ajansı 1.900 kişi ile yaptığı ankette vatandaşlara şu sorular yöneltildi.

“Sizce merdiven altı emlakçılık bitti mi”

Katılımcıların yüzde 80’i bitmedi yanıtını verirken yüzde 15’i bitti olarak cevap verdi

“Emlak ilan sitelerindeki ilanlara güveniyor musunuz “

Ankete katılanlardan yüzde 70’i güvensiz bulurken, yüzde 30’u güvenli bulduklarını bildirdi.

“Markalı gayrimenkul ofislerine güveniyor musunuz”

Katılımcıların yüzde 78’i markalı ofislere güvendiklerini belirtirken, yüzde 12 oranında güvenmediklerini bildirdiler.

“İstanbul’da konut fiyatlarını yüksek buluyor musunuz”

Ankete katılanların yüzde 90’ı ev fiyatlarını pahalı bulduğunu belirtirken, yüzde 10’u uygun bulduğunu belirtti.

“İnşaat firmaları dar gelirliye göre konut üretmeli mi”

Ankete katılanların yüzde 95’i markalı inşaat firmalarının da dar gelirliler için konut üretmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 5’i gerek olmadığı yönünde görüş belirtti

“2021 yılında ev almak gibi bir düşünceniz var mı”

Katılımcıların yüzde 41’i “ev almayı düşünmüyorum “derken, yüzde 59 oranında “konut almayı düşünüyorum” yönünde görüş bildirdi.