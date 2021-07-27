Vatandaş borcunu yapılandırdı fakat ödeyemedi

Giderek derinleşen ekonomik darboğaz, vergi borçlarını yapılandıran yurttaşların borç ödeme istikrarına ilişkin verilere de yansıdı. Vergi, harç, KYK borcu ve trafik cezası ile diğer idari para cezalarını 7256 Sayılı Kanun kapsamında yapılandıran yurttaşlardan 1 milyon 804 bin 747’si, zamanında ödeme yapamadığı için kanundan yararlanma hakkını kaybetti.

Kamuoyunda, “Vergi affı” olarak bilinen vergi borcu yapılandırmaları, Türkiye’de istisna olmaktan çıkarak adeta bir rutin haline geldi. Cumhuriyet tarihinde gerçekleştirilen toplam 36 vergi borcu yapılandırmasının 10’u AKP iktidarları döneminde yapıldı. AKP iktidarı döneminde gerçekleştirilen 10’uncu vergi yapılandırması için başvurular 17 Kasım 2020’de başlayarak 1 Şubat 2021’de sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”a yönelik verilerine göre, toplam 7 milyon 679 bin yurttaş, 110 milyar TL’lik borcunu yapılandırmak için başvuruda bulundu.



YAPILANDIRMA BOZULDU



Ancak milyonlarca yurttaş, yapılandırdığı borçlarını da ödeyemedi. CHP Milletvekili Murat Bakan’ın CİMER aracılığıyla sorduğu soruya gelen yanıta göre, yapılandırma kapsamında taksitle ödeme seçeneğini tercih eden toplam 1 milyon 483 bin 595 kişi, ilk iki taksitini süresi içinde ödeyemediği için kanundan yararlanma hakkını yitirdi. Peşin ödeme seçeneğini tercih eden 321 bin 152 kişinin de “Gerekli ödemeyi yapmadığı için” kanundan yararlanma hakkını kaybettiği belirtildi.



VATANDAŞA SIRA GELMEDİ



Verileri BirGün’e değerlendiren CHP’li Murat Bakan, “Kendi sınıfından başkasını görmeyen, duymayan iktidar sahipleri, yaşadıkları güç zehirlenmesiyle ülkeyi büyük bir ekonomik buhrana sürükledi” dedi. Türkiye’nin, “Salgınla mücadelede vatandaşından para talep eden ve toplayan tek ülke olarak tarihe geçtiğini” belirten Bakan, “Aslında evet, ‘Biz bize yeterdik’ de sarayın çevresine yuvalanmış küçük bir zümrenin ihtirasından, şatafatından, doyumsuzluğundan sıra vatandaşa gelemedi” diye konuştu.



Bakan, iktidarın ağır ve adaletsiz vergiler altında ezilen, borçtan, işsizlikten ve çaresizlikten intihar eden halktan tamamen koptuğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Artık kafalarını çevirir, kulaklarını tıkar durumdalar. Düşünün ki vatandaş ayçiçek yağını bardakla satın almaya çalışırken, ‘Aya sert iniş yapacağız’ müjdesi verilen, selden evlerinden olmuş, yakınlarını kaybetmiş insanların kafasına çay fırlatılan konforlu bir alana sığınmışlar. Pandeminin ortasında 1 milyon 483 bin 595 kişi yapılandırdığı borcunun bir taksitini bile ödeyemediği için yapılandırma hakkını kaybetti. Bu 1,8 milyon insanı aileleriyle birlikte düşünerek en az üç ile çarpmanız lazım. Yani nereden baksanız 6 milyon insan sadece yapılandırma hakkını kaybettiği borcu içinde can çekişiyor. Fakat ülkeyi yönetenler, hala vatandaşı borç ile bağlama gayreti içinde. Bir yanda bir kalemle borcu silinen büyük patronlar, diğer yanda vatandaşa, ‘Nimet’ olarak sunulan borç yapılandırması.”