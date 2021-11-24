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Vatan Partisi: Dolar yasaklansın
Doğu Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi, doların tarihi yükselişinin ardından geçmişteki teklifini tekrarlayarak, "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın!" dedi.
Ekonomi 24.11.2021, 15:00 24.11.2021, 15:10
Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki değer kaybının ardından genel başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi'nden ilginç bir 'çözüm önerisi' geldi.
Partinin, sosyal medya hesabından bir video paylaşılarak doların yasaklanması istendi.
Hep söyledik yine söylüyoruz:— Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) November 23, 2021
Dolar yasaklansın!
Türkiye'de Türk Lirası!
Serbest piyasa rejimine son!
Kontrollü planlı ekonomi!
Tek çare Üretim Devrimi! pic.twitter.com/w9U0ucuxeO
Vatan Partisi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!" ifadeleri kullanıldı.