Varlık işlemlerinde merkeziyetsiz tanımlayıcıları kullanmanın mevcut risklerine ilişkin uyarı yapıldı

Web3 kimlik portalı .bit, varlık işlemlerinde merkeziyetsiz tanımlayıcıları kullanmanın mevcut risklerine ilişkin uyarı yayınladı.

İzinsiz merkeziyetsiz tanımlayıcı sağlayan ve açık kaynaklı bir Web3 kimlik portalı olan .bit, yakın zamanda varlık işlemi için merkeziyetsiz tanımlayıcılar kullanmakla ilgili riskleri bulup analiz ettiğini duyurdu.