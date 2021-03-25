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Varlık Fonu'nun kredi anlaşmasını Ağbal gitmeden önce yaptığı ortaya çıktı

Türkiye Varlık Fonu'nun dün açıkladığı 1,25 milyar euroluk sendikasyon kredisi anlaşmasının Naci Ağbal görevden alınmadan önce yapıldığı ortaya çıktı. Ağbal'ın görevden alınması sonrasında yapılsa yatırımcı talebi ve maliyet farklı olabilecekti.

Ekonomi 25.03.2021, 11:58
2003
Varlık Fonu'nun kredi anlaşmasını Ağbal gitmeden önce yaptığı ortaya çıktı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), dün yaptığı açıklamada 2019’da aldığı 1 milyar euroluk sendikasyon kredisini, 1,25 milyar euro olarak yenilediğini duyurmuştu.

Açıklamada, yeni kredinin yıllık maliyetinin 2019 yılında oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor + yüzde 2,25 olduğu, işlemin 22 Mart Pazartesi günü bittiği belirtilmişti.

Bloomberg, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, krediyle ilgili tüm görüşmelerin geçen hafta yapılıp tamamlandığını, yani anlaşmanın aslında Naci Ağbal kovulmadan hemen önce yapıldığını aktardı.

SÖNMEZ SONRASI TESTTİ

Zafer Sönmez’in 9 Mart’ta TVF Genel Müdürlüğü görevinden Cumhurbaşkanı Kararı ile alınması sonrasında, fonun tek sendikasyon kredisinin yenilenmesine, yatırımcılar açısından bir test gözüyle bakılıyordu.

Sendikasyon kredisinin yenilenmesi Ağbal’ın görevden alınması sonrasında yapılsa, yatırımcı talebi ve maliyet farklı olabilirdi.

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