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Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürü Zafer Sönmez'in yerine Salim Arda Ermut getirildi.

Ekonomi 09.03.2021, 08:45 09.03.2021, 13:52
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Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alınarak, yerine Salim Arda Ermut atandı.

Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine atanan Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyordu.

ARDA ERMUT KİMDİR?

1980 yılında Karaman'da doğan Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2004 yılında mezun oldu ve 2005 yılında İstanbul'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak profesyonel kariyerine başladı. Başbakanlık bünyesindeki Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nını kuruluşunda rol aldı. 2007 yılında Ajansta Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Kurum içerisinde tüm ara pozisyonlarda görev alarak önce Daire Başkanlığına, 2015 yılında ise Başkanlığa atandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde Yatırım Ofisi'nin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde konumlandırılması çalışmalarını yürüttü ve 2018 yılında Ofis Başkanlığına getirildi.

YATIRIM OFİSİ BAŞKANLIĞINI DAĞLIOĞLU'NA DEVRETTİ

Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini Şubat 2020 yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu'na devretti.

Eylül 2018’den bu yana Türkiye Devlet Varlık Fonu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam eden Ermut, bu görevinden 2020 Kasım ayında ayrılmıştı.

Ermut, Haziran 2019’da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştı.

İyi derecede İngilizce bilen Ermut, evli ve iki çocuk babası.

ALBAYRAK'IN YERİNE ARICAN ATANMIŞTI

Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası boş kalan yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine 30 Ocak'ta aynı kurumun yönetim kurulu üyesi Erişah Arıcan atanmıştı. Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanı.

ŞUBAT'TA LOGOSU YENİLENDİ

1 Şubat'ta Türkiye Varlık Fonu'nun logosu yenilenmişti.

PORTFÖYÜNDE 8 SEKTÖRDEN 23 ŞİRKET VAR

2016 yılında kurulan TVF, 12 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. TVF 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip. TVF'nin portföyündeki şirketler şunlar: Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi sonucu oluşan Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emeklilik, Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Botaş, Türkiye Petrolleri, TVF Enerji, TVF Rafineri ve Petrokimya, Turkcell, Türksat, Türk Telekom, Çaykur, Kayseri Şeker, Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı, At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı, Eti Maden ve TVF Maden.

İstanbul Finans Merkezi projesine de yatırım yapan TVF’nin portföyünde Türkiye genelinde 46 adet taşınmaz bulunuyor.

TVF son olarak Platform AŞ'ye ortak oldu. TVF, Türkiye’nin cari dengesine katkıda bulunacak enerji yatırımlarını önceliklendirme hedefiyle yeni şirketler kurdu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı TVF'nin yönetim kurulundaki diğer isimler ise şöyle:

Prof. Dr. Erişah Arıcan Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Üyesi

Burak Dağlıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Fuat Tosyalı Yönetim Kurulu Üyesi

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