Son Dakika
Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürü Zafer Sönmez'in yerine Salim Arda Ermut getirildi.
Ekonomi 09.03.2021, 08:45
4
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alınarak, yerine Salim Arda Ermut atandı.
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine atanan Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyordu.