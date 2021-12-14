banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Garanti BBVA'dan personeline yüzde 47 zam
Garanti BBVA'dan personeline yüzde 47 zam
Tabiattaki binlerce yıllık şifa iksirleri
Tabiattaki binlerce yıllık şifa iksirleri
Bitcoin'de düşüş
Bitcoin'de düşüş
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı

Varlık alımlarının ECB'nin can simidi olmaya devam etmesi bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın 16 Aralık'ta yapılacak yılın son toplantısında "güvercin" tutumuyla diğer merkez bankalarından ayrışması beklenirken, Omicron varyantının etkileriyle varlık alımlarının ECB'nin can simidi olmaya devam etmesi öngörülüyor.

Ekonomi 14.12.2021, 12:32
Varlık alımlarının ECB'nin can simidi olmaya devam etmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralık ayı toplantısının ECB için zor bir toplantı olabileceğini belirterek, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, daha önce, bu toplantıda önemli kararlar alınabileceğine dair açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

Houte, enflasyonun son birkaç aydır beklenenden yüksek gerçekleştiğini, Omicron varyantından dolayı da ekonomik iyileşmenin kısa vadede zayıflayabileceğini söyledi.

ECB'nin ekonomik görünüm konusunda tedbirli davranabileceğini belirten Houte, Banka'nın, bir yandan yüksek enflasyon riskine dair ipuçları verebileceğini, diğer taraftan enflasyonun geçici olduğunu ve tekrar yüzde 2 seviyesine ineceğine dair açıklamalarda bulunabileceğini kaydetti.

Houte, "ECB, esneklik ve güvenlik ağından vazgeçmeden ultra gevşek para politikalarından çıkışı kademeli olarak başlatmak için Mart 2022'de PEPP'in sona erdiğini duyurabilir ve aylık tahvil alımlarının hızlı düşüşünü önlemek için üçüncü bir yumuşatılmış varlık alım programını tanıtabilir." dedi.

Faiz artışı konusuna değinen Houte, ECB'nin, 2022'de bir faiz artışı olmayacağını onaylayacağı öngörüsünde bulundu.

"PEPP kapsamında net alımları bir kez daha uzatmaya karar vermesi şaşırtıcı olmayacak"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB Konseyi üyelerinin açıklamalarına dayanarak, bir süredir Konsey'in Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) net alımlarını tekrar uzatmayacağını tahmin ettiklerini ancak hızla artan Kovid-19 vakalarından dolayı ECB'nin değerlendirmesini kısa sürede yeniden değiştirme olasılığını tamamen göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

Schubert, artan Kovid-19 vakaları ve giderek artan kısmi sokağa çıkma yasağı göz önüne alındığında, ECB Konseyi'nin aralık ayında PEPP kapsamında net alımları bir kez daha uzatmaya karar vermesinin şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.

Schubert, ECB'nin, en azından 1 trilyon 850 milyar avroluk toplam PEPP hacminden tam olarak yararlanmasının muhtemel olduğunu, böylece net alımların bitimi için ilan edilmesi düşünülen Mart 2022'den sonra birkaç ay daha PEPP alımlarına devam edebileceğini söyledi.

"ECB, PEPP sona erdikten sonra Varlık Alım Programı'nı 40 milyar avroya çıkartabilir"

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen ise Omicron varyantının ekonomik görünümde yeni belirsizlikler meydana getirdiğini ifade ederek, yeni varyanttan dolayı ECB'nin bakış açısında önemli bir değişiklik yapmayacağı öngörüsünde bulundu.

Geffen, Banka'nın, "enflasyonun geçici olduğu ve hedeflenen seviyeye geri döneceğine" dair görüşünü sürdürebileceğini kaydetti.

Lagarde'ın, PEPP'in mart ayından sonra uzatılmayacağına dair bir açıklama yapabileceğini aktaran Geffen, "ECB, PEPP sona erdikten sonra bunu telafi etmek için Varlık Alım Programı'nı 20 milyar avrodan 40 milyar avroya çıkartabilir. Ancak çıkartılması öngörülen yeni varlık alım programlarının tam olarak nasıl uygulanacağı konusunda belirsizlikler var." diye konuştu.

ECB'nin tamamen farklı bir programa başlayabileceğini de belirten Geffen, "Ne olursa olsun ECB'nin, varlık alımlarının en azından 2022 sonuna kadar sürmesinin beklendiği konusunda yönlendirme yapacağına inanıyoruz. Bu, aynı zamanda faiz artırımı beklentilerinin 2023'e çekilmesine de yardımcı olacaktır." dedi.

Yeni belirsizlikler de hesaba katıldığında ECB'nin, aralık ayı toplantısında başka bir karar almayabileceğini aktaran Geffen, "Mesela ECB, Uzun Dönem Güdümlü Refinansman Operasyonu'nu (TLTRO) uygulamaya koyabilir ancak bunun kararı mart ayına kadar ertelenebilir. Bu durum, Kovid-19'un kış aylarındaki etkisini değerlendirebilmek için zaman kazandırabilir." şeklinde konuştu.

"Varyantın yayılması ve vaka sayılarındaki artış, yakın dönemli görünümün üzerine gölge düşürdü"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, Omicron varyantının yayılması ve vaka sayılarındaki artışın Avro Bölgesi'ndeki yakın dönemli görünümün üzerine gölge düşürdüğünü söyledi.

Schmieding, toplantıda, gerekirse PEPP programının kısa bir süre daha uzatılabileceğini veya yeniden açılabileceğini gösteren bir işaret verilebileceğini, ECB'nin, 20 milyar avro daha ekleyerek Varlık Alım Programı'nı daha esnek hale getirebileceğini belirtti.


#ekonomi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8