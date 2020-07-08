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Varan, Türkiye yollarına geri döndü

İLK ETAPTA İSTANBUL, İZMİR, ANKARA VE BURSA MERKEZLİ SEFERLERLE YENİDEN YOLCULARINA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK OLAN VARAN, 2020 SONUNDA YAKLAŞIK 200 MİLYON TL’LİK TOPLAM YATIRIMA ERİŞEREK 100 OTOBÜSLÜK BİR FİLO BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞMAYI VE YIL SONUNA KADAR 1.5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VEREREK 700 KİŞİYE DE İŞ İMKANI SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR. KEMAL ERDOĞAN - KEMAL SOĞANCI

Ekonomi 08.07.2020, 13:13
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Varan, Türkiye yollarına geri döndü

İlk etapta İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa merkezli seferlerle yeniden yolcularına hizmet vermeye başlayacak olan Varan, 2020 sonunda yaklaşık 200 milyon TL’lik toplam yatırıma erişerek 100 otobüslük bir filo büyüklüğüne ulaşmayı ve yıl sonuna kadar 1.5 milyon yolcuya hizmet vererek 700 kişiye de iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

Şehirlerarası yolcu taşımadığının öncü markalarından Varan, ’konforu ve güvenliği’ ön planda tutan yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Üç yıl içerisinden sektörün en çok yolcu taşıyan ilk üç firmasından biri olama hedefiyle yola çıkan şirket bu yılı hazırlık yılı olarak ilan etti. Bugün, bu yılki otobüs yatırımın ilki olma özeliği taşıyan ve 16 adet MAN marka teslim alan Varan, pandemi sürecine rağmen yatırım yapmada ki kararlığını da ortaya koymuş oldu. MAPAR’dan alınan 16 otobüs, 9 Temmuz’dan itibaren seferlerine başlayacak. Otobüs şirketinin yeniden seferlere başlamasıyla önemli bir istihdam fırsatı da ortaya doğmuş olacak. Bugün itibariyle 250 kişiye iş imkanı sağlamış olan firma yıl sonuna kadar toplam istihdamı 700 kişiye çıkaracak.

Teslim törenine Varan Turizm CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ve Varan Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Soğancı katılarak firmanın yeniden sektöre dönüşüne yönelik hedefleri, yeni normalleşme süreci ve şirketin sonrasındaki hedeflerini açıkladı.

"Ülkemize ve kendimize güveniyoruz özlenen Varan’ı sevenleri ile buluşturuyoruz"

Firmanın yeniden seferlere başlaması hakkında konuşan Kemal Soğancı, "Şehirlerarası otobüs işletmeciliğinde uzun yıllardır varlık gösteriyoruz. Otobüs bizim için bir sevda, bir tutku. Sevdiğimiz işi yapmak ve o işi büyüterek ülkemiz insanına hak ettiği hizmeti sunmak istiyoruz. Firmamız, bir döneme damgasını vurmuş sektörün en prestijli markalarının başında geliyordu. İnsanların hafızasında olumlu yer etmiş bu markanın sektörden uzakta olmaması gerektiğini ve kaldığı yerden yolcularına güzel seyahat anıları yaşatmaya devam etmesini istedik. Bu nedenle de bu yatırımı yaparak firmamızı yeniden sevenleri ile buluşturuyoruz." dedi.

Sadece ülkemiz değil, tüm dünyanın olağan üstü bir dönemden geçtiğini aktaran Soğancı, "Böylesine sıra dışı süreçlerin ve belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde insanların hatıralarında yer etmiş köklü bir marka yeniden hizmet vermeye başlıyor. Belirsizliğin belirleyici olduğu bu atmosferde böyle bir yatırıma yön vermek inanın kolay değil. Üstelik Varan gibi adı kalite ile özdeşleşmiş, özlenen bir markayı yeniden sevenleri ile buluştururken onların beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmeniz de gerekiyor. Bu nedenle bu yatırımın sektörümüz ve ekonomimiz için değerli olduğunu düşünüyoruz. Biz ülkemize, kendimize ve markamıza çok güveniyoruz ve bu nedenle pandemi sürecinin oluşturduğu bu atmosferde resmin biraz daha netleşmeye başlamasıyla birlikte biz de seferlerimize başlama kararı aldık." şeklinde konuştu.

"Hedefimiz üç yıl içinde markamızı en fazla yolcu taşıyan ilk üç markadan biri haline getirmek"

Kemal Erdoğan ise konuşmasında yeni normalleşme süreciyle birlikte Varan’ın hedeflerine değindi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "İlk etapta yaklaşık 80 milyon TL değerinde otobüs ve 20 milyon TL’lik alt yapı ile toplamda 100 milyon TL’lik bir yatırımla seferlerimize başlıyoruz. Hedefimiz; 2020 sonunda 200 milyon TL’lik toplam yatırıma erişerek 100 araçlık filo kurarak yıl sonuna kadar 1.5 milyon yolcuya hizmet verebilmek. Tabii pandemi sürecinin de etkisiyle bu yılı bir hazırlık yılı olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle bizim önceliğimiz otobüs ve sefer sayılarından ziyade varan yolcusunun memnuniyetini, onların güvenliğini ve sağlığını korumak."

Firmanın yeniden yolcularıyla buluşmasının aynı zamanda önemli bir istihdam hamilesini de beraberinde getireceğini dile getiren Erdoğan, "Bugün itibariyle yaklaşık 250 kişiye iş imkanı oluşturmuş durumdayız. Bu yıl sonuna kadar 700 kişiyi bulacak. Tabii esas büyük istihdam hamlesi 2021 yılında olacak zira önümüzdeki yıla dair hedeflerimiz çok daha büyük bu nedenle de oluşturacağımız istihdamda çok daha yüksek olacak." dedi.

Tesis ve hizmetler noktasında firmanın geçmişte çok ciddi ayrışan bir marka olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Marka mirasının devamı niteliğinde pandemi sürecinin getirdiği yasal gerekliliklere ek olarak yolcularımız için ayrıcalıklı hizmetlerimiz olacak. Pandemi sürecinin izin verdiği ölçüde bunların ilki özel yolcu salonlarımız olacak ve yolcularımız otogarın kalabalığına girmeden rahatlıkla seyahatlerine bu noktadan başlayabilecekler. Hizmet kalitesini daha doğru verebilmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek adına ilk etapta kendi otobüs yatırımlarımız ağırlıklı çalışmayı tercih ediyoruz. Bunun yanı sıra, daha önceden bildiğimiz sektördeki saygın bireysel otobüs yatırımcılarından seçkin bir kadroyu da filomuza dahil ettik. Bizim önceliğimiz otobüs ve sefer sayılarından ziyade Varan yolcusunun memnuniyeti, onların güvenliği ve sağlığı olacak. Bu nedenle sayılardan çok insan odaklı bir anlayış ile yola çıkıyoruz. İnanıyoruz ki Kovid-19 virüsünün sebep olduğu bu süreç kısa zamanda son bulacak ve yeniden eski günlerde olduğu gibi insanlar sosyal yaşantılarına geri dönecek. Biz de Türkiye’nin Varan’ı olarak bu süreçte özlenen firmamızın konforunu en iyi seviyede yolcularımıza yaşatmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz’’ açıklamasında bulundu.

Varan ilk etapta İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa merkezli seferlerine başlıyor. İstanbul ve İzmir’de otogar dışındaki özel yolcu salonlarından Ankara’da ise mevzuat gereği terminal içerisindeki özel terminallerden seferler düzenlenecek. Yaz döneminin ardından hizmet ağını genişletecek olan firmamın, özel yolcu salonlarının sayılarını da arttırarak yolcularına konfor yaşatacağı belirtildi.

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