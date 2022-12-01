Vantage, ticareti daha etkileşimli hale getirmek için sosyal ticareti başlattı

Aracı kurum Vantage, uygulamasına hem normal ticareti hem de sosyal ticareti eklediğini açıkladı.

Uluslararası çok varlıklı aracı kurum Vantage, uygulamayla ticareti daha etkileşimli hale getirmek için sosyal ticareti başlattığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre sosyal ticaret, ticareti sosyal bir etkinliğe dönüştüren yenilikçi bir özellik. Deneyimli tüccarlar ticaret stratejilerini sinyal sağlayıcıları olarak paylaşabilir. Acemi tüccarlar çok sayıda sinyal sağlayıcısını takip edebilecek, deneyimli yatırımcılardan içgörüler edinebilecek ve başkalarının ticaretini yansıtarak stratejilerini takas edebilecek.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vantage Uygulama Pazarlama Müdür Yardımcısı Lian Jie, "Yeni özellik geleneksel CFD endüstrisinde önemli pencere açtı. Aktif yatırımcı profilimiz gençleştikçe, müşterilerimiz geleneksel ticaret yöntemlerinin ötesine geçen sosyal ticaret gibi yenilikçi ticaret yöntemlerini keşfetmeye ve benimsemeye daha istekli oldu. Şirket olarak, teknolojinin ve yenilikçiliğin sınırları nasıl aşabileceğini anlıyoruz, bu yüzden gelecek neslin ihtiyaçlarını karşılamak ve tüm müşterilerimiz için sorunsuz ve uygun bir deneyim sağlamak için uygulamamızda teknolojinin gücünü kullandık" dedi.