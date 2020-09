Vanlı turizmcilerin sevinci kısa sürdü

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran vatandaşlarının Kapıköy Gümrük Kapısı’na gelişine müsaade vermelerinin söz konusu olmadığını belirterek, “Ancak Türkiye’de bulunan İran vatandaşı çıkış yapabilecektir” dedi.

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart tarihinde araç ve yaya geçişlerine kapatılan Türkiye’nin İran’a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı, gelecek hafta yeniden yaya geçişlerine açılması planlanıyor. Yaklaşık 7 aydır kapalı olan gümrük kapısı, önümüzdeki hafta yaya geçişlerine açılması gündeme geldi. Bu haber üzerine sevinen Vanlı turizmciler, gelen haberin detaylarının ardından kısa süreli bir sevinç yaşadı.

"Söz konusu değil"

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, şu an sadece Türk vatandaşın gelişine ve İranlı vatandaşın çıkışına imkan verileceğini belirtti. Uygulamanın mevcut Esendere ve Gürbulak sınır kapılarındaki gibi olacağını ifade eden Vali Bilmez, İranlı vatandaşın Türkiye’ye girişinin ise söz konusu olamayacağının altını çizdi. Şu an bir hazırlık içerisinde olduklarını kaydeden Vali Bilmez, “Valilikten aldığımız karar gereği pandemi süreci başlayınca 24 Mart tarihi itibariyle yaya geçişine kapatmıştık. Çünkü geçişler çok sınırlıydı. Şu an hazırlık yapıyoruz. Yarın İran ile bir görüşmemiz var. Sadece Türk vatandaşların girişine imkan veriliyor. İranlı vatandaşın da Kapıköy Gümrük Kapısından çıkışına imkan verilecek. Şu an Esendere ve Gürbulak sınır kapılarındaki uygulamanın aynısı burada olacak. Yoksa İran vatandaşının Kapıköy Gümrük Kapısına gelişine müsaade vermemiz söz konusu değil. Ancak Türkiye’de bulunan İran vatandaşı çıkış yapabilecektir. İran’da bulunan Türk vatandaşları da giriş yapabilecektir. İranlı olup da özel izin alan vatandaşlar da Kapıköy’den giriş yapabilecektir” diye konuştu.