Vanlı çiftçiler tarım destekleriyle bereketli bir yıl bekliyor

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekimi artırmak amacıyla çiftçiyi destekleyen projelerini hayata geçirirken, bölge çiftçisi bu yılın bereketli geçeceğini umut ediyor.

Bu yılın kış ve ilkbahar aylarının yağışlı geçmesi ve Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce verilen hibeli desteklerle birlikte çiftçi tohumunu toprakla buluşturdu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde Van Tarım Kredi Kooperatifinden temin edilen tonlarca tohum, ilkbaharın ilk aylarından itibaren çiftçilere dağıtılmıştı. Yağışlı geçen kış ve bahar ayları çiftçiyi sevindirirken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de birçok projeyi hayata geçirdi.

“Buğday ve fasulye tohumu dağıttık”

İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 2022 yılının hem kış hem bahar döneminde yağışların bereketli geçtiğini belirtti. Bereketli geçeceğini umdukları 2022 yılında bakanlık destekli yüzde 75 hibeyle tohum dağımı yaptıklarını ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Van Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 2 milyon TL’lik yazlık buğdayın ekilişiyle ilgili 750 kişiye tohum dağıttık. Yine kuru fasulye dağımı yaptık. Bunu da yüzde 75 hibeyle dağıttık. 10 köyde mera ıslah projesini yürütüyoruz. Bu çerçevede gübreleme ve tohum dağıtımlarımız oldu. Akabinde kışlık arpa tohum desteklerimiz olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu dönem içerisinde çiftçilerimizin ilkbahardaki tarımsal faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilmeleri için 80 milyonluk tarımsal destek ödemelerini çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin hesaplarına aktardı. Ayrıca suni tohumlama çalışmalarımız büyük hızla devam etmektedir” dedi.

Atıl arazilerin değerlendirilmesi için yüzde 75 hibeyle verilen tohumla çiftçinin arazilerini değerlendirmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Görentaş, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi ve diğer tarımsal kredilerle çiftçiyi yönlendirerek tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.