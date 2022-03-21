Van’da şehir içi ulaşıma zam

Van’da şehir içi ulaşıma gelen zam ile birlikte tam ücret 4 TL’den 5 TL’ye çıktı. Öğrenci ücreti ise 3 TL 75 kuruş oldu.

Van’da geçtiğimiz hafta Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan görüşmeler sonrası şehir içi ulaşımda alınan zam kararı ile ilgili açıklamada bulunan Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, bu kararın uzun süreden beri beklendiğini ifade ederek, “Van Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde daha önce 4 TL olan şehir içi tam ücret 5 TL, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri için 4,5 TL, şehir içindeki öğrenciler için ise 3 TL 75 kuruş oldu” dedi.

Halk otobüslerinin yolda yaşlı, basın mensubu veya sağlık çalışanlarını almadığı yönünde yapılan şikâyetler çerçevesinde gerekli yaptırımları uyguladıklarını belirten Tuğrul, “Bununla ilgili Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ek ücret verme durumu vardır. Bunun yanında bizim de sürekli yaptırımımız oluyor, ancak sürekli şoförler değiştiği için bazen olabiliyor. Bizler bu konuda şoförlerle sürekli görüşmeler yapıyoruz, ama bazen arkadaşlarımız agresif davranıyorlar. Fakat cezasız kalmıyorlar. Hem bizim tarafımızdan hem de Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cezaları kesiliyor. Ben yine de böyle bir durumla karşılaşan gerek yaşlı vatandaşlarımızın gerekse basın mensuplarımızın araç plakasını alıp bize bildirmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.