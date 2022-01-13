banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor
Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı
Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı

Van’da istiridye mantarına yoğun ilgi

Van’da yaşayan İhsan Kanmış isimli girişimci, Edremit ilçesinde kurduğu tesiste istiridye mantarı üretiyor.

Ekonomi 13.01.2022, 09:07
Van’da istiridye mantarına yoğun ilgi

Van’da yaşayan İhsan Kanmış isimli girişimci, Edremit ilçesinde kurduğu tesiste istiridye mantarı üretiyor.

Türkiye’de mantar üretimi yapanların sayısı artarken özellikle kültür ve istiridye mantarına olan ilgi üreticileri sevindiriyor. Türkiye’de beyaz mantardan sonra en iyi tanınan ve yavaş yavaş ticareti oturmaya başlayan istiridye mantarına olan ilginin mutluluk verici olduğunu belirten üreticiler, üretimin daha da çok yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını söylediler.

Yaklaşık 22 yıldır kültür mantarı ile ilgilendiğini aktaran İhsan Kanmış isimli girişimci, Edremit ilçesinde kurduğu tesiste bir yandan Van ve bölge halkının mantar ihtiyacını karşılarken bir yandan da istihdama katkı sağladığını söyledi. Kültür mantarının doğada yetişen belli mantarların sporlarından elde edilen bir mantar çeşidi olduğunu dile getiren Kanmış, “Kültür mantarı, besleyici bir besin maddesi olup, kalori bakımında tavuk ile eş değer bir besine sahiptir” dedi.

Ürettikleri istiridye mantarının tamamen organik olduğunu ve içerisinde herhangi bir katkı maddesinin olmadığını vurgulayan Kanmış, “İstiridye mantarı tamamen doğal olup; saman, ağaç talaşı, buğday kepeği ve kireç karıştırıyoruz. Daha sonra bunları çuvallara doldurup depoya alıyoruz. Depoda yaklaşık bir ay sonra ufak tefek mantarlar kendini göstermeye başlıyor ve 10 gün sonra hasadımız başlıyor. Kesinlikle içinde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstiridye üretiminde önemli olan sıcaklığın iyi bir dengede tutturulması olduğunun altını çizen Kanmış, “İstiridye mantarının kuluçka döneminde 25-26 derece olması gereken sıcaklık, kış mevsiminde 12 ila 18 derece arasında olması lazım. En ideali 18 derecedir. Ama bizler bölge şartları itibariyle şu anda 13 derece sıcaklıkta mantarı yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Kültür mantarına ilginin iyi olduğunu da sözlerine ekleyen Kanmış, “Ürüne talep var ve elimizde kalmıyor. Biz yeni başladık. İlk aşamada Van’da dağıtım yapıp daha sonra çevre illere yönelmeyi düşünüyoruz. Şu anda işletmemiz 50 ton ham madde alıyor. Bu da 10 ila 15 ton mantara tekabül ediyor. İyi ürün olursa 15 ton, kötü ürün olursa 10 ton mantar elde edebiliriz. Bu da Van, Muş, Hakkari, Bitlis, Ağrı illerinin içinde yer aldığı bölgeye yetecek kadar mantar yetiştirebileceğiz” şeklinde konuştu.

Kültür mantarı üretiminde aşırı bir sermayeye gerek olmadığını ve herkesin rahatlıkla bunu yapabileceğine vurgu yapan Kanmış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu vatandaşlarımız derme çatma ahırlarda, ufak tefek tadilatla ve basit yöntemle yapabilirler. Burada olması gereken ısıtma ve soğutmadır. Böyle aman aman bir para gerekmiyor. Kültür mantarının ana üssü, bütün evlerin bodrumları adeta mantarhane. Çok büyük sermaye gerekmiyor. Ayrıca Van’da üretilen kültür mantarı diğer illere göre daha kaliteli. Çünkü Van’da ilkbahar ve sonbahar mevsimi mantar üretimi için çok uygun mevsimlerdir. Bunun yanında havası temiz olduğu için Van’da üretilen mantar, diğer şehirlere göre daha kalitelidir.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11