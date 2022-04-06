Van’da çiğ köfteye yoğun ilgi

Van’da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte çiğ köfteye olan ilgi arttı.

Her cadde ve sokak başında çiğ köfteye rastlanırken, kimi zaman çiğ köfte için uzun kuyruklar oluştu. Cumhuriyet ve Maraş caddeleri başta olmak üzere caddelerde yüzlerce çiğ köfteci tezgah açtı. Yaklaşık 10 yıldır çiğ köfte satarak geçimini sağladığını belirten Urfam Çiğköfte işletmecisi Abdulkadir Erbin, Van halkının çiğ köfteyi Ramazan ayında kültür haline getirdiğini söyledi. Yılın 12 ayı Van halkına çiğ köfte hizmeti sunduğunu belirten Erbin, “Çiğ köftemiz çok beğeniliyor. Yiyen bir daha geliyor. Bizim isotumuz Şanlıurfa’dan geliyor. Çiğ köftemiz cevizli ve zeytinyağlı olup, birinci kalite malzeme kullanıyoruz” dedi.

İki şubede toplam 13 kişinin istihdamını sağladığını vurgulayan Erbin, “Normal zamanlarda sabah saat 7’de başlanır yoğrulmaya, saat 11.00’e kadar. Ama Ramazan ayında yoğun talep olduğu için akşama kadar çiğ köfte yapmamız devam ediyor. Geçen sene kilosunu 60 TL’ye veriyorduk, bu sene kilosunu 80 TL’ye veriyoruz. Porsiyonlarımız da 15 TL’den başlıyor” ifadelerini kullandı.

Çiğ köfte alan vatandaşlara da seslenen Erbin, “Ramazan ayında deyim yerindeyse berber bile çiğ köfte satar oldu. Nereden bakarsanız esnafların önünde çiğ köfte satılıyor. Onlar sadece Ramazan ayında satıyor, biz ise yılın 12 ayı satıyoruz. Bu nedenle vatandaşlar özellikle hijyene dikkat etsinler” diye konuştu.