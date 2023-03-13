Van, Nevruz tatiline hazır

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, 13 günlük Nevruz Bayramı tatilini Türkiye’de geçirmeyi planlayan İranlı turistleri ağırlamaya hazır olduklarını belirtti.

21 Mart Nevruz Bayramı’na sayılı günler kala Van’ın gerekli tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, İranlı misafirleri beklediklerini söyledi. Özellikle konaklama sektöründe gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Uslu, “İranlı misafirlerimiz geldiklerinde konaklama konusunda hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Şu anda oteller boş konumunda. Biz Nevruz döneminde İranlı ziyaretçileri bekliyoruz. Onların konaklamalarına yönelik herhangi bir aksaklık söz konusu değildir” dedi.

“Deprem kaygısının Van için olduğunu düşünmüyorum”

Van’da deprem olacağı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğuna dikkat çeken Uslu, “Deprem denilen olgu doğal bir afettir. ‘Olabilecek, oldu, olacak’ gibi ifadelerle bir ilin geleceğinde özellikle turizm anlamındaki gelişimi ile alakalı bazı sektelere uğramasının pekte uygun olmadığını düşünüyoruz. Sadece Van değil, olamayacak dedikleri illerde bile bu tür afetler olabilir. Bu nedenle bunu şimdiden konuşup da ziyaretçilerin önünü kapatmanın bence aklıselim bir fikir olmadığını düşünüyorum. Gelecek konusunda böyle bir kaygının Van için olduğunu ben düşünmüyorum. Teknik konular benim alanımın dışında. Kültür ve Turizm İl Müdürü olarak nevruz dönemi içerisinde her yıl olduğu gibi biz tekrar İranlı misafirlerimizi bekliyoruz. Bu noktada özellikle konaklama ve diğer sektörlerde herhangi bir aksaklığın oluşmaması için de elimizden gelen tedbirleri alıyoruz. Bu noktada da çalışıyoruz. İranlı misafirlerimizin nevruz döneminde tatillerini Van’da geçirmelerini istiyoruz. Çünkü Van’ın tarihi ile birlikte doğası ve gezilecek yerlerini İranlılar bizden daha iyi biliyor. Her yıl binlerce, yüz binlerce insanı burada ağırlıyorsak, bu Van’ın bir cazibe merkezi haline geldiğini göstermesi açsından önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Bizim rakamsal sayıdan çok kaliteli turist sayısına ihtiyacımız var”

Geçen sene 15-20 günlük bir zaman diliminde yüz binin üzerinde İranlı turistin Van’a geldiğini vurgulayan Uslu, “Bu yıl daha çok İranlının gelmesini istiyoruz. Ancak çok sayıda ziyaretçinin aynı anda gelmesindense hem konaklama sektörümüzdeki imkanlarımızı hem de alt yapımızı da göz önünde bulundurarak kaliteli bir hizmet anlayışının olabilmesi için geçen seneki yıla aynı oranda olması, bizim için tercih noktası olacaktır. Çünkü gelen ziyaretçilerin dışarıda mağdur kalmaması da çok önemlidir. Bugün belki depremzede vatandaşlarımız olmasaydı, böyle bir durumla karşılaşmayabilirdik. Çünkü İranlı misafirlerimizi KYK yurtları veya misafirhanelerde konaklayabilirdik. Bizim kapasitelerimizin ötesinde daha zorlayıcı bir sayının olması, bizim onlara verebileceğimiz kaliteli hizmette de aksaklık olacağından dolayı ki turizmde memnuniyet çok önemlidir. Memnun bırakmadığımız her turist, bir daha gelmemekle birlikte çevresindeki insanları da buraya yönlendirmez. Bu açıdan bizim sayıdan çok, kaliteli turist seviyesi sayısına ulaşmamız lazım. İnşallah bunu da bu yıl başarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.