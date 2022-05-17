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Van Horne Construction Başkanı Mert’ten konut fiyatlarını düşürecek öneri

Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, “Mortgage sistemi gibi kendi öz kaynaklarımızla 5 yıllık faizsiz, kefilsiz, aylık ödemelerin sabit olacağı, bankasız bir sistemi hiçbir vade farkı olmadan gençleri ev sahibi yapmak istiyoruz” dedi.

Ekonomi 17.05.2022, 13:55
Van Horne Construction Başkanı Mert’ten konut fiyatlarını düşürecek öneri

Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, “Mortgage sistemi gibi kendi öz kaynaklarımızla 5 yıllık faizsiz, kefilsiz, aylık ödemelerin sabit olacağı, bankasız bir sistemi hiçbir vade farkı olmadan gençleri ev sahibi yapmak istiyoruz” dedi.

Kanada merkezli inşaat firması Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, Ankara’da gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye’ye yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımları paylaşan Mert, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kanada merkezli yarım asırdır inşaat alanında faaliyet gösteren bir şirket olduklarını kaydeden Mert, şirkete işçi olarak başladığını, 2017’den itibaren de şirketin tek sahibi olduğunu söyledi. Türkiye’deki yatırımlarını arttırmayı planladıklarını ifade eden Mert, sadece inşaat değil turizmle ilgili de projeleri olduğunu belirtti.

Türkiye’nin her yerine dokunmak istediklerini belirten Mert, “Mortgage sistemi gibi kendi öz kaynaklarımızla 5 yıllık faizsiz, kefilsiz, aylık ödemelerin sabit olacağı, bankasız bir sistemi hiçbir vade farkı olmadan gençleri ev sahibi yapmak istiyoruz. Maddi anlamda zor durumda bırakmadan gençleri ev sahibi yapmak istiyoruz. Yatırım projemiz 15 Haziran’da başlıyor. Eğer başarılı olursak bu projeyi önümüzdeki sene Türkiye’nin her tarafında uygulamak istiyoruz. Aslında biz bu projeyi Bingöl’de geçen sene denedik. Bingöllüler bunun değerini bilemedi. ‘Böyle bir şey olamaz’ dediler. 3 ay bekledik bu sistemle satışı kapattık. O projemiz önümüzdeki ay bitiyor” diye konuştu.

Pilot bölge olarak İstanbul Kartal’da 200 konut yapacaklarını söyleyen Mert, prosedürler konusunda Türkiye’nin daha iyi olduğunu belirtti. Mert, “Kanada’da işlemeler 1 yıl sürerken Türkiye’de 4 ila 6 ay zaman dilimi içerisinde halledebiliyoruz. Konutta ciddi bir pahalılık var. Konuttaki pahalılık az olduğu için değil, yabancı yatırımcının ev almasıyla alakalıdır” dedi.

Son dönemlerde tartışma konusu olan vatandaşlık meselesine de değinen Mert, “Vatandaşlık isteyen yabancılardan ev değil de fabrika kurması, istihdam yapması istense ve öyle vatandaşlık verilse daha iyi olur. Yabancıların talebi oldukça Türkiye’de ev fiyatları da artıyor. Vatandaşlık için fabrika şartı daha mantıklı milli gelire de daha fazla katkısı olur. Amerika bu sistemi çok yapıyor” dedi.

“Türkiye’nin bütün bölgelerinde TOKİ mantığıyla konut yapacağız” diyen Mert, “Sosyal konut ağırlıklı olacak çok lüks de olmayacak. Bölge bölge onun planlamasını yapacağız. Hitap edilen kesime göre evlerin büyüklükleri, fiyatı değişecek. Türkiye’de enflasyondan çok fırsatçılık enflasyonu var. İnsanlar alıyor, satıyor bir denetim sorunu var mı bence var. Enflasyon birse gayrimenkul sahibi 3 koyuyor. Aslında insanlar kendilerine zarar verdiğinin farkında değil. Birileri kazanıyor ama birileri de boğuşuyor. İnşaat maliyetlerinin artması evlerin büyüklüklerini etkileyecek. Aslında gerek yok. 2 kişi 180 metrekarelik bir evde yaşıyor. Bu ihtiyacın dışında. Bunun maliyetlerini ortadan kaldıracağız. Maliyet yükseldikçe dikey yapılaşma ortaya çıkacak. Eğer evleri küçültüp biraz yatay mimariye doğru gitse bir değer kazanır” ifadelerini kullandı.

Fesih Zeki Mert, yaşam alanının ön plana çıkarıldığı konut projelerinin Kanada’da ödül aldığını ve Türkiye’de de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bu projeyi sunacağını da söyledi.

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