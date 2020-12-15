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Vali Sonel’den iki müjde

Ordu’da yatırım ve istihdam açısından çok önemli olan ve Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi ile Ulubey ilçesi Güzelyurt Mahallesi sınırları içerisinde kamulaştırma çalışmaları sürdürülen Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi’ni taşkından korumak amacıyla yapılacak çalışmalar için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 17 milyon TL ödenek sağlandı.

Ekonomi 15.12.2020, 12:48
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Vali Sonel’den iki müjde

Ordu’da yatırım ve istihdam açısından çok önemli olan ve Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi ile Ulubey ilçesi Güzelyurt Mahallesi sınırları içerisinde kamulaştırma çalışmaları sürdürülen Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi’ni taşkından korumak amacıyla yapılacak çalışmalar için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 17 milyon TL ödenek sağlandı.

Melet Irmağı’nın, taşkın durumunda Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne zarar vermesini önleyecek olan çalışmaların ihalesi yeni yılın ilk günlerinde yapılacak. Kamulaştırma çalışmaları hızla devam eden Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde, yapılacak taşkın koruma çalışması ile birlikte yatırımcılara arsa tahsisi işlemlerine başlanmış olacak.

Ordu 2. OSB taşkın koruma ihalesi konusunda açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Sonel, “Bugün, içinde bulunduğumuz koşullarda tüm dünyada işsizlik, en büyük sorunlarda birisidir. Biz de ilimizde yeni yatırımların önünü açacak, istihdamı artıracak, işsizliği azaltacak çalışmalara hız verdik. Bir yandan yatırımcıları ilimize davet ederek, yatırım yapmaları konusunda teşvik ederken, diğer taraftan da yatırımcılara uygun yatırım olanakları sunmanın mücadelesini veriyoruz. Bu mücadeleyi, ‘Ordu Ailesi’ olarak hep birlikte veriyoruz” dedi.

Vali Sonel, şöyle devam etti: ”İlimizde mevcut OSB’lere ilaveten yaklaşık 15 bin yeni istihdam sağlayabilecek Ordu 2. OSB, Fatsa OSB’nin genişletilmesi ve Ünye OSB’nin hayata geçirilmesi ve yatırımcıların istifadesine sunulması noktasında yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Bu konuda da çok önemli mesafe kat edildi. Bir yandan kamulaştırma çalışmaları için gerekli ödenekler sağlanırken, diğer yandan altyapı çalışmalarına ağırlık verildi. Bu kapsamda Ordu 2. OSB’nin en önemli sorunu olan taşkından koruma çalışması için gerekli olan ödeneği Tarım ve Orman Bakanlığımız tahsis etti. Tarım ve Orman Bakanlığınca, DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü emrime tahsis edilen 17 milyon TL’lik ödenekle, Ordu 2. OSB’nin taşkından korunma ihalesi, yeni yılın ilk günlerinde yapılacak ve çalışmalara da hızla başlanacak. Böylece, ilimizin ekonomik yönden gelişimi için çok önemli olan Ordu 2. OSB’de yatırımcılara arsa tahsisi işlemlerine başlamış olacağız. İlimize hayırlı, uğurlu olsun. Ödeneğin ilimize tahsisini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye ve emeği geçenlere Ordulu hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum.”

Akkuş şeker fasulyesi üretimi artacak

Akkuş ilçemizde 2 bin 300 dekarlık alanda üretimi yapılan ve yıllık 350 ton civarında üretimi yapılan Akkuş şeker fasulyesi üreticilerinin sulama ihtiyacı giderilecek.

2011 yılında Türk Patent Enstitüsü’nden coğrafi işaret tescili alan ve piyasada kilogramı 25-30 TL’ye satılan Akkuş şeker fasulyesi üretimini artırmak ve üreticilerin daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla Akkuş ilçemizde Kırtal Sulama Göleti’nin ihalesi yapılacak.

Geçen aylarda yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda gündeme gelen Kırtal Göleti yapımının hızlandırılması talebi, Vali Tuncay Sonel tarafından yapılan girişimlerle sonuçlandırıldı.

Akkuş ilçesine yapılacak Kırtal Sulama Göleti ihalesi konusunda da açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, şu bilgileri verdi: ”Akkuş ilçemizde üretimi yapılan ve Türk Patent Enstitüsü tarafından 2011 yılında coğrafi işaret tescili yapılarak, markalaştırılan Akkuş Şeker Fasulyesi üretimi için sulama ihtiyacının hasıl olmasından sonra projesi hazırlanan ve bugüne kadar bir türlü hayata geçirilemeyen Kırtal Sulama Göleti, konusu geçtiğimiz aylarda başkanlığımda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda gündeme getirilmişti. Kırtal Göleti’nin, Akkuş’ta fasulye üretimi yapan üreticilerimiz açısından en kadar önemli olduğuna vakıf olduktan sonra göletin yapımının hızlandırılması için girişimlerde bulunduk. Akkuş şeker fasulyesi, yöre halkı için önemli bir gelir ve geçim kaynağı olmasının yanında ülkemizin ekonomik bir değeri olduğunu ifade ederek, Kırtal Göleti’nin bir an önce hayata geçirilmesini talep ettik. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve DSİ Samsun Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe’nin gayretleriyle Kırtal Göleti’nin ihalesi, önümüzdeki günlerde yapılacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Akkuşlu üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bundan sonra da ilimizin ihtiyaçlarının, sorunlarının giderilmesine yönelik çabalarımızı, gayretlerimizi sürdüreceğiz. ‘Büyük Ordu Ailesi’ ile birlikte Ordu’yu hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız.”
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