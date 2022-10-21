Vali Şimşek: “200’den fazla yeni istihdam sağlanmış olacaktır”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 3 ilde ORAN Kalkınma Ajansının desteği ile özel sektörün yapacağı yatırımların toplam büyüklüğünün 110 milyon TL’yi aştığını ve 200’den fazla yeni istihdam sağlanacağını söyledi.

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek başkanlığında, Yozgat Valisi Ziya Polat, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile Sivas’ta yapıldı. Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Salonunda toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Şimşek, “Start in Sivas Girişimci maratonunun başvuruları devam etmekte olup, ilgili tüm öğrenci ve kişileri programa başvuruya davet ediyoruz” dedi.

Vali Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ajansımız tarafından 9 Haziran 2022 tarihinde ilan edilen ve Ağustos ayı içerisinde başvurularını tamamlamış olduğumuz ’İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’nın değerlendirme süreci bitmiş ve bugün yönetim kurulu toplantımızın ardından ajans web sitesinde destek almaya hak kazanan başvurular ilan edilecektir. Toplam 88 başvurunun alınmış olduğu programda, 3 ilimizden Ajansımız desteği ile özel sektörün yapacağı yatırımların toplam büyüklüğü 110 milyon TL’yi aşacak ve 200’den fazla yeni istihdam sağlanmış olacaktır. Şimdiden programın firmalarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün ayrıca, Sivas ve Yozgat illerimizden imalatçı firmalarımızın Kayseri’de yer alan Model Fabrika başta olmak üzere bazı ziyaretleri ajans vasıtasıyla ve Ticaret-Sanayi Odaları işbirliği ile düzenlenmesi hususunu görüşeceğiz.”

“Bölgesel Kalkınma Dergisi yayın hayatına başlayacak”

Vali Şimşek, Bölgesel Kalkınma Dergisi’nin yayın hayatına başlayacağını söyleyerek, “Geçtiğimiz ay Sivas’ta başlayan Start in Sivas Girişimci maratonunun başvuruları devam etmekte olup, ilgili tüm öğrenci ve kişileri programa başvuruya davet ediyoruz. Başvurular ekim ayı sonuna kadar devam edecektir. Bu programın bir benzerini ’Yozgat Genç Fikirler Fabrikası’ ismi ile Yozgat’ta başlatmayı da bugün toplantımızda görüşeceğiz. Geçtiğimiz aylarda Ajans Yönetim Kurulumuzun da onayının ardından illerimizden güdümlü proje önerilerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne iletmiş bulunmaktayız. Ajans Genel Sekreterliğinin de takibiyle süreç devam etmekte olup yıl bitmeden bu projelerin de başlatılmasını bekliyoruz. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kalkınma Ajanslarının da desteği ile alanında bir ilk olarak sayılabilecek ’Bölgesel Kalkınma Dergisi’ yayın hayatına başlayacak olup, makale çağrısına çıkmıştır. İlgili tüm akademi üyelerinin dergiye ilgi göstermelerini ve bölgesel kalkınma konusundaki bilgi ve deneyimlerini dergi aracılığıyla paylaşmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.