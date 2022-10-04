Vali Memiş: “Tarım Bakanımızı ikna ettik, sözleşmeli besicilik projesine geçiyoruz”

Erzurum’un Pasinler ilçesinde patates lahana ve ayçiçeği hasadı etkinliklerle yapıldı.

Düzenlenen etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi Başkanı Osman Demirdöven beraberinde bulunan protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. Etkinlikte protokol konuşmaları yapıldıktan sonra patates hasadı ve ayçiçeği hasadı yapıldı. Vali Memiş, yapılan hasadı yerinde inceledi. Öte yandan Erzurum’da şu ana kadar 35 bin dekar alandan 108 bin ton patates, bin 100 dekar alandan 12 bin ton lahana ve 49 bin dekar alandan ise 15 bin ton ayçiçeği üretimi gerçekleştirildi.

“Yem fabrikasının temelini önümüzdeki günlerde atacağız”

Önümüzdeki günlerde Erzurum’da tarım ve hayvancılıkla alakalı önemli gelişmelerin olacağını belirten Vali Memiş, “Helal kazanç peşinde olan kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Helal kazanıyor, topraktan ekerek biçerek kazanıyor. Patatesinden, buğdayından ve ayçiçeğinden çiftçilerimiz faydalanıyor. Bizim derdimiz de bu üretimi sağlıklı bir biçimde artırmaktır. Çiftçilerle ortak olarak karar aldığımız ve Tarım Bakanımızı ikna ettiğimiz bir konu var. Sözleşmeli besicilik projesine geçiyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız normalde bu projeyi Ankara’da yapacaktı. Biz bakanımızı aradık, vekillerimiz aracılığıyla ve Erzurum’da yapılmasını istedik. Tarım Bakanı haftaya Erzurum’a geliyor. Hayvancılığın başkenti olan ve Türkiye’de hayvancılıkta birinci olan Erzurum’da bu projeyi gerçekleştireceğiz. Erzurum’a Tarım Kredi Kooperatiflerinin yem fabrikasının temelini önümüzdeki günlerde atacağız ve bunun değeri 300 milyon lira olacak. Bu önemli tesisi de Erzurum’a kazandırmış olacağız” dedi.

“Burada üretilen ürünlerin çok farklı katma değeri var”

Diğer bölgelerde hasadın bitmesine rağmen Erzurum’da hala devam ettiğini kaydeden Müdür Akar, “Aynı anda patates lahana ve ayçiçeği hasadı yapmak için buradayız. Ülkemiz diğer bölgelerinde hasatlar bitmişken bizde hasat hala devam ediyor. Bir taraftan hasatlarımız devam ederken hububat ekim dönemi de başlamış durumda bulunuyor. Buğday gibi hububat ekimlerimiz devam ediyor. Burada üretilen ürünlerin çok farklı bir katma değeri var. Yüksek rakımın verdiği ve gece ile gündüz arasında ki sıcaklık farkından dolayı üretilen ürünlerde tat aroma ve daha özellikli ürünler elde ediliyor. Ayçiçeğinde diğer bölgelere göre yağ oranımız çok daha iyi durumda bulunuyor. Bu yıl 1 milyon 450 bin dekar alanda 425 bin ton hububat elde ettik” açıklamalarında bulundu.

“Erzurum’da tarımı desteklemeye devam ediyoruz”

Tarım alanında büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyen DAP İdaresi Başkanı Demirdöven, “Başkanlığımızca 2018 yılından bugüne bölgede patates üretimine ve katma değerinin artırılmasına yönelik 4 adet projeye yaklaşık olarak 3 milyon lira destek verilmiştir. 2022 yılı bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi projesi çerçevesinde Pasinler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ‘Patatesle Gelen Mucize’ projesine 426 bin 590 lira destek sağladık” diye konuştu.