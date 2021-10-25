banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin

Vali Dağlı: “2022’deki fuarlar ülkemizde ses getirecek”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “2022 yılında ilimizde yapılacak fuarları, ’ülkemizde ses getirecek’ şekilde düzenlemek istiyoruz” dedi.

Ekonomi 25.10.2021, 14:21
Vali Dağlı: “2022’deki fuarlar ülkemizde ses getirecek”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “2022 yılında ilimizde yapılacak fuarları, ’ülkemizde ses getirecek’ şekilde düzenlemek istiyoruz” dedi.

Samsun’da 15-19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı ile 2022 yılında yapılacak fuarlarla ilgili konuların görüşüldüğü değerlendirme toplantısında konuşan Vali Dağlı, Samsun’un eskiden olduğu gibi yeniden fuar kenti olma özelliğini öne çıkaracak şekilde gelişmesini çok istediklerini, bu konuda neler yapılabileceği üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

“Katılımı yeterli görmüyoruz”

Bafra ve Çarşamba Ovalarıyla tarım kenti Samsun’da bu yıl 6.’sı düzenlenen Tarım Fuarı’nı 57 bin 58 kişinin ziyaret ettiğini ancak bu rakamı yeterli görmediğini dile getiren Vali Dağlı, fuarın Samsun ve bölgenin tarım ve hayvancılık sektörüne olumlu bir ivme kazandırdığını ve ziyaretçilerin tarıma yönelik yeni teknoloji ve ürünlerle tanışma fırsatı yakaladığını vurguladı. Dağlı, “Fuara gerek katılım gösteren firma sayısı gerekse ziyaretçi sayısı anlamında her yıl daha iyiye gidiyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Ancak bunu yeterli görmüyoruz” diye konuştu.

“Ülkemizde ses getirecek fuarlar”

Türkiye’de ses getirecek fuarlar düzenlemek istediklerine dikkat çeken Samsun Valisi Dağlı, “Samsun geçmişte bir fuar kentiydi ve İzmir ile birlikte en çok ziyaret edilen fuarlar ilimizde düzenlenirdi. Samsun’un eskiden olduğu gibi yeniden fuar kenti olma özelliğini öne çıkaracak şekilde gelişmesini çok istiyoruz ve bu konuda neler yapabileceğimiz üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz. 2022 yılında ilimizde yapılacak fuarları, ülkemizde ses getirecek şekilde düzenlemek istiyoruz. Bu konuda çalışma grubu oluşturarak çalışmalarımıza şimdiden başladık” şeklinde konuştu.

Fuarcılığın ticari bir faaliyet olmakla birlikte aynı zamanda bir turizm hareketi olduğunu söyleyen Vali Dağlı, fuarların ulaşımdan konaklamaya, yeme içmeden alışverişe ve ulaştırma sektörlerine kadar katma değer oluşturarak ilin ekonomisine ve dolayısıyla istihdama ciddi katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

Valilik binasında yapılan değerlendirme toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve fuar firması yetkilisi katıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2